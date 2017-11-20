Речь Мугабе была попыткой показать, что переворота не было - источники

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку в воскресенье, но правящая партия ЗАНУ-ПФ не хотела, чтобы дело выглядело будто он принял решение под давлением военных, что сделало бы его отставку похожей на переворот. Об этом агентству Рейтер сообщили в понедельник высокопоставленные политические источники в Хараре.

"Было бы очень плохо, если бы он ушел в отставку, выступая с генералами, стоящими у него за спиной. Это бы привело к огромному беспорядку", - сказал агентству Рейтер один из старших источников в партии ЗАНУ-ПФ. Другой источник сказал, что речь была попыткой "дезавуировать" действия военных.

В понедельник телекомпания Си-Эн-Эн сообщила, что Мугабе согласился уйти в отставку после 37 лет пребывания у власти. Его воскресное выступление по телевидению, где он говорил на камеру, сидя в окружении военных телекомпания назвала "бессвязным". В настоящее время составлено письмо Мугабе об отставке, сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о его переговорах с генералами, захватившими власть в Хараре на прошлой неделе.

​Согласно условиям соглашения об отставке, Мугабе и его жена Грейс получили полный иммунитет, сообщает CNN. Телекомпания отмечает, что в воскресенье Мугабе "удивил зимбабвийцев своим бессвязным вечерним телевизионным обращением, где избегал упоминания об отставке, а вместо этого пообещал провести конгресс правящей партии ЗАНУ-ПФ, который уволил Мугабе с поста главы партии за несколько часов до этого".