Полиция Чехии настаивает на отмене иммунитета будущего премьера Бабиша

Полиция Чехии попросила парламент снять депутатский иммунитет с будущего предполагаемого премьер-министра Андрея Бабиша, чтобы разрешить судебное преследование по делу о предполагаемом мошенничестве в связи с субсидиями Европейского союза. Об этом сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты парламента Чехии.

Бабиш, чья партия АНО стала победителем на парламентских выборах в октябре, обещал лучше управлять государством и бороться с коррупцией среди традиционных партий, отрицает любые правонарушения и назвал обвинения политически мотивированными. Полиция подозревает, что миллиардер-предприниматель скрыл право собственности на ферму "Гнездо Аиста" и конгресс-центр почти десять лет назад, чтобы получить от Евросоюза субсидию в размере двух миллионов евро, которая была частью программы, направленной на развитие малого бизнеса.

Законодатели уже проголосовали в сентябре, чтобы разрешить его судебное преследование, но Бабиш снова получил иммунитет после переизбрания в депутаты. Он сказал во вторник, что новая просьба о снятии иммунитета стала еще одним свидетельством кампании против него. "Скорость, с которой они снова идут за мной, только показывает, какой огромный страх имеет коррумпированная система, насколько эта старая система боится меня и как цепко они пытаются меня достать", - цитирует Бабиша информационное агентство ЧТК.

Президент Милош Земан поручил Бабишу сформировать правительство, но дело осложнилось тем, что почти все остальные восемь партий в нижней палате отказались работать с ним, в связи с тем, что ему полиция предъявила ему обвинения. Бабиш решил создать кабинет меньшинства, который может быть назначен в ближайшие недели. Однако по-прежнему он сталкивается с угрозой не получить вотум доверия в нижней палате из 200 мест. Многие депутаты заявили, что проголосуют за отмену иммунитета, но остается не ясным получится ли им набрать большинство.

Бабиш пришел в политику в 2011 году и был министром в предыдущем правительстве. В начале этого года он перенес в доверительные фонды свою часть бизнес-империи - стоимостью в 4 миллиарда долларов и состоящую из многочисленных компаний в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности и средствах массовой информации.