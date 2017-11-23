В Германии у дома правого политика открыт мини-мемориал Холокоста

Группа активистов открыла реплику мемориала Холокоста в Берлине, тайно возведенную возле дома крайне правого политического деятеля Бьорна Хёке, одного из лидеров партии "Альтернатива для Германии". Он считает, что немцам следует перестать каяться за прегрешения нацистов.

Художественный коллектив "Центр политической красоты" установил 24 бетонных плиты в саду рядом с домом Бьорна Хёке, заявив, что хотел бы по-соседски "сделать ему ежедневное напоминание об ужасах Второй мировой войны, которые привели к гибели 6 миллионов евреев".

Лидер группы Филипп Рух в газете Frankfurter Rundschau выразил надежду, что политик будет наслаждаться этим видом каждый день, когда смотрит в окно. Плиты - это реплика меньшего размера знаменитого Мемориала Холокоста в Берлине, состоящая из 2700 серых блоков, имитирующих кладбище.

Ведущий член партии "Альтернатива для Германии" Хёке вызвал возмущение многих, в том числе некоторых членов своей партии, когда назвал увековечивание памяти жертв "памятником стыда в сердце столицы" и призвал немцев меньше сосредотачиваться на своей вине и прегрешениях времен Второй мировой войны. Филипп Рух сказал, что группа протеста тайно начала арендовать землю в деревне по соседству с домом Хёке в деревне Борнхаген 10 месяцев назад, чтобы подготовиться к ответу на его противоречивые высказывания.

Партия Альтернатива для Германии набрала на последних выборах в Бундестаг почти 13 процентов голосов.