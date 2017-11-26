СМИ: бывший помощник Трампа Манафорт часто посещал Россию

Бизнесмен Пол Манафорт, в течение нескольких месяцев руководивший избирательным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, посещал Россию и Украину гораздо чаще, чем считалось ранее. Соответствующие данные, полученные от авиакомпаний, предоставил радиовещательной корпорации McClatchy источник в правительстве Украины.

Манафорт летал в Москву, по крайней мере, 18 раз, до того как возглавить штаб Трампа в мае 2016 года. "В качестве консультанта российских и украинских олигархов и прокремлевских партий он на протяжении почти 10 лет часто встречался с людьми из окружения Путина", - сообщает McClatchy.

После победы Евромайдана Манафорт был связан с пророссийской партией "Оппозиционный блок Украины". Вместе с тем, как заявил представитель Манафорта, "его шеф никогда не работал на российское правительство и не вступал с ним в сговор с целью саботажа президентских выборов 2016".

В октябре спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российский след" в прошлогодней избирательной кампании Трампа, предъявил Манафорту обвинение в лоббировании интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. Манафорт отклонил все выдвинутые против него обвинения.