В Конгрессе предостерегают Трампа от попыток повлиять на Мюллера

Демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе США дали ясно понять президенту Дональду Трампу, чтобы он не препятствовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп не должен "вмешиваться в работу специального прокурора". Другие сенаторы предостерегли Трампа от помилования обвиняемых.

Обеспокоенные тем, что президент может нанести ответный удар после расследований Мюллера в связи с вмешательством России в выборы в США, демократы попытались установить правила, которые президент не должен нарушать в связи с расследованием, передает Ассошиэйтед пресс. Некоторые республиканцы в Конгрессе выступили аналогичным образом. Например, сенатор-республиканец Боб Коркер, постоянный критик Трампа, заявил, что "не может даже представить себе" возможность увольнения Мюллера Трампом.

По обвинениям, предъявленным бывшему председателю кампании президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу, могут грозить десятилетние сроки в федеральной тюрьме и миллионы долларов возможных штрафов, если они будут осуждены по всем пунктам в федерального обвинительного заключения, обнародованного в понедельник. По данным The Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы. Гейтсу, который также работал в кампании Трампа, до 70 лет.

Прокуроры утверждают, что Манафорт и Гейтс работали незарегистрированными агентами правительства Украины и "Партии регионов", пророссийской политической партии во главе с Виктором Януковичем и отмывали деньги, полученные от него и уклонялись от налогов.

В обвинительном заключении говорится, что до 75 миллионов долларов поступали через заграничные счета, контролируемые этими двумя американцами. Предполагается, что Манафорт отмыл более 18 миллионов долларов, которые он использовал для покупки недвижимости и товаров в Соединенных Штатах. Предполагается, что Гейтс получил более 3 миллионов долларов на контролируемые им счета.

Манафорт и Гейтс были отпущены из суда под залог и помещены под домашний арест. Они не признали себя невиновными. Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос признал себя виновным в том, что он лгал агентам ФБР, когда его спрашивали о российских контактах.