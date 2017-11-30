Российские спортсмены просят Путина "разобраться" с их дисквалификацией

Дисквалифицированные за употребление допинга российские спортсмены обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "разобраться" c отстранением их от международных соревнований. Открытое письмо на имя главы государства опубликовано в инстаграме скелетонистки Елены Никитиной. Обращение также подписали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонист Александр Третьяков.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. После этого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Только за последние недели Международный олимпийский комитет лишил Россию 11 из 33 медалей Олимпиады-2014 в Сочи, а сборная страны потеряла первое место в неофициальном зачете.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря.