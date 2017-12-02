В Петербурге открылся предвыборный штаб Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, в октябе заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, в субботу открыла свой предвыборный штаб в Санкт-Петербурге, сообщает издание "Фонтанка".

В своем выступлении Собчак затронула тему передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, подчеркнув, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

Телеведущая также заявила о несправедливости российского правосудия, приведя в качестве примера неоднократные неявки главы "Роснефти" Игоря Сечина на заседания суда по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Ксения Собчак в своем выступлении отметила, что в России "государство решает за женщин". Так телеведущая охарактеризовала развернувшуюся в обществе дискуссию о запрете абортов, пишет "Фонтанка".

Телеведущая Ксения Собчак называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак. Сама она отрицает связь с Кремлем.