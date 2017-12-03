Родченков назвал имя еще одного причастного к применению допинга

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил о причастности главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова к системе применения допинга в российском спорте. По словам Родченкова, он неоднократно беседовал с Кравцовым об использовании запрещенных препаратов на Олимпиаде-2014 в Сочи, а личный водитель главы Союза биатлонистов привозил в антидопинговую лабораторию сотрудников ФСБ, чтобы те изучали способы вскрытия емкостей с допинг-пробами.

В интервью The New York Times Родченков также заявил, что перед Играми в Сочи его якобы просили испортить анализы украинской биатлонистки Виты Семеренко. С такой просьбой, как утверждает Родченков, к нему обращался бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. "Его [Нагорных] особенно беспокоили украинские биатлонистки, которые являлись главными конкурентками для российской команды в эстафетной гонке на Играх в Сочи", — заявил Родченков.

Независимая комиссия WADA в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки доклада, в частности, стали показания Григория Родченкова, экс-главы московской антидопинговой лаборатории. В настоящее время он живет в США. В России Родченков заочно арестован.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря.