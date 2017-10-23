Госсекретарь Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Правительство в Кабуле, поддерживаемое Западом, пытается отбить наступление талибов, которое усилилось после выхода из страны большинства сил НАТО в 2014 году.
Посольство США в Кабуле в своем заявлении от 23 октября заявило, что Тиллерсон и президент Афганистана Ашраф Гани "подтвердили приверженность США и Афганистана достижению мира, стабильности и долгосрочного процветания в Афганистане".
Тиллерсон отметил, что новая стратегия США в Южной Азии "ясно заявляет о приверженности Соединенных Штатов работе с правительством Афганистана и с партнерами по всему региону для достижения мира в Афганистане и ликвидации убежищ для террористов, которые угрожают этой цели", – добавил он.
В заявлении также говорится, что Гани "подтвердил свою поддержку новой стратегии США и подчеркнул приверженность своего правительства проведению реформ".
Встреча госсекретаря с президентом Афганистана состоялась на аэродроме Баграм к северу от Кабула, самой большой американской базе в Афганистане.
Администрация президента Дональда Трампа недавно обнародовала стратегию борьбы с талибами, и было объявлено, что в Афганистан дополнительно будет направлено более 3000 военнослужащих США для подкрепления 11 000 военных, остающихся в стране.
Тиллерсон совершает шестидневное турне, в ходе которого уже посетил Саудовскую Аравию и Катар, а также прибудет в Пакистан и Индию.
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