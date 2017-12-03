Оппозиционный политик Алексей Навальный провел митинг в Самаре. Власти отказывались его согласовывать, оправдывая это проведением соревнований по танцам живота.

​В день митинга полиция разобрала сцену, на которой должен был выступать Навальный, нескольких активистов кампании задержали и позднее отпустили.

Алексей Навальный собирается участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. Он ведет активную кампанию и проводит в различных городах страны митинги – их организации часто стараются помешать местные власти.

В Центризбиркоме заявляют, что Навальный не может участвовать в выборах-2018 из-за своей судимости.