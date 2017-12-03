В Самаре были задержаны сотрудники штаба Навального

В Самаре восемь сотрудников штаба Алексея Навального были задержаны при подготовке к митингу оппозиционера. Перед задержанием полицейские похитили у активистов сцену. Об этом сообщается на странице предвыборного штаба во "ВКонтакте". Позднее активистов отпустили без составления каких-либо протоколов.

Навальный утверждает, что митинг в Самаре является согласованным, поскольку местный суд признал незаконным отказ властей в проведении акции. Несмотря на это, мэрия города намерена провести на месте запланированной встречи с Навальным некое другое "многотысячное мероприятие".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он проводит свою предвыборную кампанию с декабря 2016 года. За это время он открыл штабы в десятках регионов страны. На сайте оппозиционера в поддержку его выдвижения зарегистрировались почти 700 тысяч человек.

Сторонники Навального подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям. В многочисленных отказах в проведении митингов Навального в регионах России сам оппозиционер обвиняет президента страны Владимира Путина