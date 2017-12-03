“Надо делать шаги к честности”

На странице в социальной сети "ВКонтакте" штаба Навального во Владимире появилась запись разговора администрации Колледжа инновационных технологий и предпринимательства при ВлГУ со студентами, которые собирались пойти на встречу с Алексеем Навальным 25 ноября. На записи заместитель директора колледжа Вера Мухаева убеждала учащихся не участвовать в митинге. Она обещала, что в ином случае у них будут проблемы с полицией и ФСБ. А фотографии студентов появятся на сайте jesuismaidan.com.

Один из студентов колледжа Антон Раков несмотря на угрозы пошел на встречу с Навальным, а потом написал на заместителя директора заявление в Следственный комитет. По мнению студента, замдиректора нарушила статью 149 Уголовного кодекса “Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них”. После этого, по словам Ракова, его маме, которая работает в бюджетной сфере, начали угрожать увольнением.

Вот что об этом рассказал Антон Раков в интервью Радио Свобода.

​– Откуда администрация колледжа узнала, что вы собираетесь на митинг?

– Некоторые ребята из нашего колледжа поддерживают Навального тайно. А я не скрываю того, что разделяю взгляды этого политика. Я, например, прихожу в колледж со значками Навального. На моей странице в “ВКонтакте” были репосты анонса митинга. И я знаю, что сотрудники колледжа регулярно просматривают странички учеников.

– На записи первая "воспитательная беседа" администрации колледжа с вами? Или у вас уже были проблемы из-за участия в антикоррупционных митингах?

– Мне раньше ничего в колледже на тему Навального не говорили. Но один парень из нашего колледжа как-то пришел в футболке с символикой Навального. Заместитель директора сказала ему: “Еще раз наденешь, я тебя знать не буду”.

– Что эта фраза означает?

– Намекнула, что у него будут проблемы. Администрация колледжа нам прямо не угрожает: “Мы вам отчислим”. Они дают понять, что у тех студентов, которые за Навального будут проблемы.

– Вы заметили, что внимание к волонтерам Навального со стороны администрации колледжа увеличилось после того, как Департамент образования Владимирской области разослал письмо руководителям органов управления в сфере образования с требованием усилить контроль над учащимися, которые участвуют в " акциях несистемной оппозиции". Также департамент потребовал организовывать съемку участников акций протеста и публикацию фото на сайте jesuismaidan.com.

я не понимаю, какое им вообще дело, куда я хожу в свободное время, если я не нарушаю закон

​– Замдиректора этого и не отрицала. Так и сказала, что мы появимся на сайте Jesuismaidan, а потом ей придется давать объяснения по этому поводу. Вот я не понимаю, какое им вообще дело, куда я хожу в свободное время, если я не нарушаю закон! Возмущает, что мне запрещают выражать свое мнение. Я считаю, что нельзя запугивать людей.

– Как именно заместитель директора вас запугивала?

– Говорила, что на митинге будут провокаторы и поджоги, что мы попадем в полицию. Еще она рассказывала о старшекурснике, который выступил на митинге Навального, а потом у него были проблемы с учебой. Мне кажется, она боится за свое положение в колледже. Ее очень волновало, что наше личное мнение воспримут как позицию колледжа. Между прочим, сама замдиректора не за Путина. Она коммунистка и поддерживает Зюганова. Замдиректора нам намекала, что если мы не за Путина, то можем выбрать другого политика, только не Навального. Например, Зюганова, которого точно допустят до выборов.

– Еще есть кандидат Ксения Собчак.

– Неужели?

– Что вы смеётесь?

– Я не отношусь к Собчак серьезно. Ее выдвинули, чтобы отвлечь внимание от Навального. Он много лет делает антикоррупционные расследования и этим завоевал уважение и доверие людей. Навальный занимается политикой и платит за это большую цену. Его брат сидит, Навального постоянно арестовывают. Волонтеров и координаторов Навального во всей стране давят как могут. Навальный – настоящий политик, а Ксения Собчак лишь медийная фигура.

нельзя говорить, что Навального поддерживают только подростки

​– На митинг Навального во Владимире 25 ноября вы всё-таки пошли?

– Да и мне очень понравилось, как он был организован. Кстати, туда пришло много людей старшего возраста.

– Какого?

– От тридцати лет. Так что нельзя говорить, что Навального поддерживают только подростки. Студентов и школьников на встрече с Навальным 25 ноября было мало. По моим наблюдениям, лишь несколько десятков.

​– Я читаю расшифровку вашего разговора с Верой Мухаевой. Вот что говорила замдиректора: “Я просто знаю, что в понедельник, когда тебя сфотографируют, эту фотографию пришлют ко мне. И департамент образования меня спросит: “Это ваш ребенок?”. Я скажу: "Да, мой". Мы как можем пытаемся детей убедить, но никаких преследований не будет, ты должен это понимать. Я сама за это отвечаю, понимаешь? Я отвечаю: эти дети, которые у меня третий курс, четвертый курс, второй курс — ходили на навальновские митинги, я с ними со всеми разговаривала. Я им всем сказала: “Дети, вас никто не будет преследовать, я вам обещаю. Этого не будет у нас в колледже”. То есть она вам прямым текстом обещала, что наказывать вас за участие в митинге не будут.

– На меня давить бесполезно. Администрация колледжа, видимо, это понимала и поступила подло. Они мне ничего после митинга не сказали и сейчас не говорят. Но стали на мою маму давить. Директор колледжа позвонил маме и сказал: “А вы знаете, что ваш сын занимается политикой?” Потом ее вызвали к главе района и предупредили, что если я не перестану поддерживать Навального, маму сократят.

– На каком основании с юридической точки зрения они могут уволить вашу маму?

Не думал, что они поступят так низко

​– Ее предупредили, что скоро их всех сократят, а потом наймут обратно. И маму могут не принять из-за меня. Я предполагал, что после того, как запись разговора с администрацией колледжа появится в интернете, у меня будут проблемы, но не думал, что они поступят так низко.

– Но мама отказывается на эту тему говорить с журналистами.

– Мама сейчас себя плохо чувствует. Ее эта ситуация очень расстроила и она боится, что может стать еще хуже. Я не буду называть конкретное место работы мамы. Скажу, что мама работает в одном из бюджетных учреждений Владимирской области. Она попросила меня перестать волонтерить на штаб Навального. И мне придется эту просьбу исполнить. Я не хочу, чтобы мама потеряла работу. В маленьком городе, где она живет, найти работу очень сложно. Так что я на время перестану поддерживать Навального. То, что они делают совершенно незаконно. Я написал на замдиректора в следственный комитет, но уверен, что она останется безнаказанной. Да, я сведу свое участие в кампании Навального к минимуму, чтобы они оставили в покое мою маму. Но от своего мнения, взглядов и отношения к российской власти не откажусь. Только вот причём тут мама. Она на митинги не выходит, Навального не поддерживает.

– Что ваши родители думают о Навальном, Путине и ситуации в стране?

– Мама и папа считают, что всё становится только хуже . Я показывал им видео-ролики о коррупции, но они говорят, что Навальный – это очередной политик, который пытается пробиться к власти. Как только он это сделает, то тоже начнет воровать. Родители уверены, что ничего в нашей стране изменить нельзя. Они говорят, что Навальный не пойми кто из Госдепа, а Путин с нами уже давно. Всё-таки стабильность.

– Я видела ваше обращение в группе владимирского штаба Навального в социальной сети в “ВКонтакте”. Вы там сказали, что приняли участие в кампании Навального из-за разрухи в вашем родном городе Собинка Владимирской области.

У меня ведь даже нет политических взглядов. Я не знаю, левый я или правый. Я не состою и буду состоять в политических партиях. Я просто хочу, чтобы социальные и экономические проблемы в нашей стране были решены

– В Собинке живет около двадцати тысяч человек. В нем почти ничего нет для людей. Даже больницы нормальной нет. Дефицит лекарств и медицинского оборудования. Из Собинской больницы врачей сокращают. Или они сами уходят из-за низкой зарплаты. К врачу надо три часа стоять в очереди и не факт что попадешь на прием. Весь город эту проблему обсуждает. Жители Собинки требуют решить этот вопрос. Собрали 700 подписей за отставку неэффективного главврача. По местным телеканалам постоянно показывают, как в больницу приезжают всякие чиновники, что-то обещают. Но ситуация не меняется. Можно сказать, что разруха в моем городе – основная причина, из-за которой я стал волонтером Навального. Меня возмущает, что врачи находятся в такой ситуации, потому что от их работы зависит качество жизни людей. У меня ведь даже нет политических взглядов. Я не знаю, левый я или правый. Я не состою и буду состоять в политических партиях. Я просто хочу, чтобы социальные и экономические проблемы в нашей стране были решены. Хочу, чтобы кончилось безобразие, которое я вижу вокруг себя сейчас. Я вижу в Алексее Навальном человека, который сможет это сделать. Я бы поддержал любого политика, который готов делать что-то хорошее для людей. Но кроме Навального никого и нет.

Разруха в моем городе – основная причина, из-за которой я стал волонтером Навального

​– Недавно Конституционный суд России признал законным запрет регистрироваться в качестве кандидатов на выборы людям с судимостью. Вы же понимаете, что шанс что Навального допустят до выборов равен почти нулю?

– Знаете, я планирую получить профессию программиста. Думаю, что с такой специальностью смогу найти работу в любой стране. Если ничего не изменится в России, я уеду. Я не вижу будущего для себя в моей стране. В первую очередь, потому что я ощущаю себя бесправным. Со мной что-угодно могут сделать, даже если я ни в чем не виноват. Но я пока хочу жить в России. Конечно, всё сразу не улучшишь, но надо делать шаги к честности. И дело даже не в том, станет ли Навальный президентом. Мы хотя бы пытаемся идти в этом направлении, - сказал Антон Раков.

Администрация колледжа, где учится Антон Раков, отказалась отвечать на вопросы Радио Свобода.