Роберт Мюллер готовит "дело о воспрепятствовании правосудию"

В США специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское вмешательство" в президентскую кампанию 2016 года, собирает факты, которые, возможно, позволят возбудить дело о "воспрепятствовании правосудию". К такому выводу пришли высокопоставленные представители Демократической партии, участвующие в расследовании. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на интервью Дайан Файнштейн, сенатора-демократа от Калифорнии, телеканалу NBC 3 декабря.

Сам прокурор, по словам Файнштейн, не распространяется относительно направления своего расследования. Сенатор, однако, считает, что недавнее признание вины Майклом Флинном и его соглашение о сотрудничестве со следствием, а также признания бывших сотрудников администрации Трампа, свидетельствуют о подготовке дела о "воспрепятствованию правосудию".

Мюллер возглавил расследование "российского вмешательства" вскоре после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. Через месяц Коми, давая показания на специальных слушаниях, заявил, что Трамп оказывал на него давление. По словам Коми, президент добивался от него отказа от изучения контактов Флинна с российскими официальными лицами.