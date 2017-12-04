Бывший министр "ЛНР" Игорь Корнет проходит по делу о гибели россиянина

Бывший "министр внутренних дел" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Корнет проходит по делу о гибели россиянина Артема Булгакова, расследованием которого занимается Следственный комитет (СК) России. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Артем Булгаков служил в личной охране Корнета. Он погиб 9 ноября 2016 года. По одной версии сепаратистов, россиянина застрелил украинский снайпер, по другой – он сам выстрелил себе в грудь при чистке оружия. Однако, по данным Следственного комитета России, Булгакова из-за "неприязненных отношений" застрелил один из других охранников главы МВД "ЛНР".

Игорь Корнет, как считают в СК, пытался скрыть факт преступления. Расследование гибели Булгакова продолжается. РБК отмечает, что Следственный комитет России имеет юридическое право предъявить обвинения и задержать подозреваемых по этому делу.

Корнет – один из участников ноябрьского переворота в "ЛНР", в результате которого Игорь Плотницкий ушел с поста главы самопровозглашенной республики, а его место занял бывший "министр государственной безопасности" "ЛНР" Леонид Пасечник.

В Кремле ранее отказались говорить о "нюансах" вооруженного переворота в "Луганской народной республике".

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