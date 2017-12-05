Испания отозвала международный ордер на арест Пучдемона

Национальный высокий суд Испании заявил во вторник, что отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех членов его кабинета. Суд заявил, что политики продемонстрировали готовность вернуться в Испанию.

Все пятеро отправились в Бельгию после одностороннего провозглашения независимости Каталонским парламентом 27 октября, объявленного незаконным испанским судом.

Отзыв ордера на арест также помешает более, чем одной европейской юрисдикции контролировать это дело, сообщил суд.

Ранее международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии и четверых его соратников выдал Национальный высокий суд Испании.

Политиков обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Досрочные выборы в автономии назначены на 21 декабря.