В нейтральной среде

Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за "выстроенной на государственном уровне системы применения допинга". Тем российским спортсменам, которые докажут, что не применяли допинг, будет позволено выступить на Олимпиаде под "нейтральным", олимпийским флагом (пока о намерении добиваться такого права заявил лишь российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан).

Президент МОК Томас Бах назвал действия российских спортивных чиновников "не имеющей прецедентов атакой на суть и целостность Олимпийских игр и спорта". Зато прецедентов выступления спортсменов в качестве "нейтральных" или "независимых" история олимпиад знает немало – хотя эта практика вошла в спортивную жизнь сравнительно недавно.

Сборная Чехословакии, 1940-й год.

Изначально Олимпиада-40 должна была состояться в японском Саппоро, однако из-за вторжения Японии в Китай МОК перенес ее в швейцарский Санкт-Мориц. У швейцарцев возникли с МОК финансовые и технические разногласия (швейцарцы, к примеру, были категорически против включения в программу Олимпиады соревнований по горным лыжам), и тогда игры перенесли в Гармиш-Партенкирхен, где Олимпиада проходила четырьмя годами ранее, в 1936-м. Зимние игры 1940 года должны были стать очередным пропагандистским триумфом для нацистской Германии, но этого не случилось: 25 ноября 1939 года МОК отменил решение о переносе игр в Гармиш-Партенкирхен из-за начала Второй мировой войны. При чем тут выступление под нейтральным флагом? Дело в том, что Германия, готовившаяся к аннексии чешских Судет, отказывалась признавать Олимпийский комитет Чехословакии, однако, чтобы не вступать в открытый конфликт с МОК, была готова позволить чехословацким спортсменам выступать под нейтральным флагом (а не под флагом Германии, как того требовали самые радикально настроенные представители немецкого Олимпийского комитета). Прецедент первого выступления "нейтральных" спортсменов на Олимпиаде был отложен на долгие годы – до московской Олимпиады-80.​

​Летняя Олимпиада в Хельсинки и зимняя в Осло, 1952 год

Олимпиады в столице Финляндии и Норвегии (тогда еще летние и зимние Олимпийские игры устраивали в один и тот же год) стали ареной политического соперничества между социалистическим и капиталистическим лагерями. К тому же для СССР летняя Олимпиада в Хельсинки и вовсе стала первой в истории. Несколько спортсменов, бежавших из Восточной Германии и других стран советского блока на Запад, пытались подать заявки на участие в этих Олимпиадах под нейтральным флагом, но безуспешно. Об этом, например, вспоминала Алёна Врзанёва, чемпионка мира по фигурному катанию из Чехии, оставшаяся в Англии после победы на Чемпионате мира в 1950-м. Подобные попытки были предприняты и некоторыми спортсменами-эмигрантами в 1956-м году, перед летними Играми в Мельбурне. Каждый раз решение об участии таких спортсменов блокировалось на уровне МОК или национальных олимпийских комитетов тех стран, откуда бежали спортсмены. Кстати, были и спортсмены, которые использовали для побега на Запад сами Олимпийские игры – например, венгерская гимнастка Агнеш Келети, оставшаяся в Мельбурне после Олимпиады-56.

​1976 год, Олимпиада в Монреале

В связи с решением МОК отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2018 года все чаще можно услышать слово "бойкот" – хотя пока никаких официальных заявлений, запрещающих "чистым", не принимавшим допинг россиянам выступать в корейском Пхёньчхане, сделано не было. Бойкот для мирового олимпийского движения – дело не новое. Первый массовый бойкот Олимпиады состоялся в 1976 году, когда по инициативе Республики Конго и Танзании от участия в играх отказались 26 африканских стран. Причиной стало решение МОК допустить до участия в Олимпиаде сборную Новой Зеландии. Африканские государства были возмущены тем, что новозеландская сборная по регби незадолго до начала Олимпиады сыграла матч со сборной ЮАР, на которую были наложены международные санкции из-за политики апартеида. С бойкотом согласились не все спортсмены из присоединившихся к нему стран: например, спринтер из Гайаны Джеймс Гайлкс умолял МОК разрешить ему выступить под нейтральным флагом, но получил отказ.

Москва, 1980

Вот так мы незаметно и добрались до 1980-го года и Олимпиады в Москве, когда МОК впервые изменил своему принципу и разрешил спортсменам из ряда стран выступать под олимпийским флагом или флагами своих национальных олимпийских комитетов. Произошло это из-за того, что многие спортсмены не захотели присоединяться к бойкоту Олимпиады, объявленному 60 с лишним странами из-за советского вторжения в Афганистан. 5 олимпийских сборных участвовали в Олимпиаде-80 под олимпийским флагом практически в полном составе: Австралия, Андорра, Дания, Пуэрто-Рико и Ирландия. Еще три – Испания, Португалия и Новая Зеландия – участвовали в играх под флагами своих олимпийских комитетов. Были и отдельные "нейтральные" спортсмены. Интересно, что одним из "нейтральных" на той Олимпиаде был англичанин Себастьян Коу, ныне - глава Международной легкоатлетической федерации (IAAF). На Олимпиаде-80 Коу завоевал две медали, в том числе золотую в беге на 1500 метров, а в 2015 году после начала допингового скандала и отстранения российских легкоатлетов от соревнований подвергся резкой критике за то, что якобы закрывал глаза на случаи применения допинга и коррупцию в IAAF. Другой "нейтральный" спортсмен на Олимпиаде-80, итальянец Эцио Гамба, сейчас работает генеральным менеджером сборной России по любимому виду спорта Владимира Путина, дзюдо. Под его руководством российские дзюдоисты завоевали на Олимпиаде 2012 года в Лондоне 5 медалей.

Барселона и Альбервилль, 1992

В Олимпийских играх 1992 года (это был последний год, когда зимняя и летняя Олимпиады проходили в один год) в статусе, отличном от стандартного, участвовали сразу несколько сборных. Спортсмены из распавшейся к тому моменту Югославии выступали под все тем же "нейтральным" флагом – как в испанской Барселоне, так и во французском Альбервилле. Олимпийцы из бывшего СССР вошли в состав так называемой "объединенной команды", но во время зимних и летних игр их выступления и победы были оформлены по-разному: в феврале в Альбервилле в случае победы одного из бывших советских спортсменов поднимали флаг и играли гимн Международного олимпийского комитета, а в июле-августе в Барселоне – уже играли гимны отдельных государств, образовавшихся на обломках СССР. При этом из-за того, что Олимпийские комитеты в этих новообразованных государствах еще созданы не были, все медали, завоеванные спортсменами "объединенной команды", шли в один зачет.

Вот так выглядело награждение олимпийского чемпиона, борца из Северной Осетии Арсена Фадзаева на Олимпиаде в Барселоне - в титрах его имя сопровождается российским флагом:

А так - без флага и гимна - награждали фигуристов из "объединенной команды" несколькими месяцами ранее, на зимней Олимпиаде в Альбервилле:

Сидней-2000, далее - везде

На летней Олимпиаде в Сиднее, первой в 21-м веке, выступали три "независимых" спортсмена – два легкоатлета и один боксер из Восточного Тимора, государства, которое в тот момент находилось в процессе отделения от Индонезии. С 2000-го года в Восточном Тиморе был размещен миротворческий континент ООН, страна официально оформила независимость только в 2002-м. Примерно такая же история случилась с Южным Суданом – в 2011-м году он обрел независимость, но собственным Олимпийским комитетом обзавестись ее не успел. В результате марафонцу Гуору Мариалу пришлось выступать на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году под нейтральным флагом. На этих же Олимпийских играх в качестве "независимых" выступали трое спортсменов из Нидерландских Антильских островов. В 2010-м году в результате конституционной реформы острова Кюрасао и Сант-Мартен стали "самоуправляемыми государствами" в составе Королевства Нидерландов, а острова Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба – "особыми общинами". Из-за этого Олимпийский комитет Нидерландских Антильских островов был расформирован. Также на Олимпиаде в Лондоне под олимпийским флагом выступали спортсмены из Кувейта, Олимпийский комитет которого был расформирован МОК из-за вмешательства властей государства в дела спортивных федераций. Не изменилась для Кувейта ситуация и в 2016-м году – на Олимпиаде в Рио было 9 кувейтских "нейтральных" спортсменов.

Схожие ситуации в разное время, начиная с 2000-го года, происходили со спортсменами из Эквадора и Шри-Ланки. Бывало и такое, что сборная начинала Олимпиаду под нейтральным флагом, а заканчивала уже под своим – как Индия на Олимпиаде-2014 в Сочи. 4 декабря 2012 года МОК отозвал признание Олимпийской ассоциации Индии в связи с тем, что выборы её очередного состава были проведены не на основе Олимпийской хартии, а на основе утверждённого правительством Индии Спортивного кодекса. В связи с тем, что выборы нового состава Олимпийской ассоциации Индии планировались лишь после церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, 31 декабря 2013 года было решено, что индийские спортсмены будут выступать на Олимпиаде под олимпийским флагом как "независимые олимпийские участники". 11 февраля, через 4 дня после начала игр, новые выборы прошли по утраивавшей МОК процедуре и оставшимся на тот момент в Сочи индийским атлетам разрешили выступать под флагом Индии. Под олимпийским флагом на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро впервые выступала "сборная беженцев", в которую вошли спортсмены из Конго, Южного Судана, Эфиопии и Сирии. Все они имели официальный статус беженца, подтвержденный ООН.

А так выглядит международная статистика атлетов, отстраненных от участия за применение допинга.