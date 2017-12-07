Правозащитники: Москалькова исказила данные о проверке в Чечне

Заявление уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что европейские правозащитники не нашли подтверждений внесудебных расправ в Чечне, не соответствуют действительности. Об этом говорится в выпущенном в четверг пресс-релизе Европейского Комитета по предотвращению пыток.

Делегация Комитета Совета Европы посетила чеченские тюрьмы в период с 28 ноября по 4 декабря и рассмотрела жалобы осужденных. Правозащитники побывали, в том числе, на полицейской базе полка имени Ахмата Кадырова, где, по данным "Новой газеты", без суда казнили 27 человек.

В конце визита состоялась встреча с должностными лицами, в которой участвовала Москалькова. После этого омбудсмен заявила журналистам, что члены делегации "не нашли подтверждений внесудебных расправ".

В начале июля "Новая газета" сообщила о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в январе были убиты как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты. Омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что возбуждены уголовные дела о похищениях, и что власти взяли под защиту родственников пропавших жителей республики.