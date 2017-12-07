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В Курске расследуют дело о насилии над воспитанницами интерната

Школа-интернат

В Курске директора интерната для детей с ограниченными возможностями обвинили в том, что она не проверила информацию о сексуальном насилии своего заместителя над воспитанницами.

По версии следствия, 47-летний сотрудник школы интерната изнасиловал двух девочек – тринадцатилетнюю и десятилетнюю. В Следственном комитете заявляют, что руководитель учреждения знала об этом, но ограничилась устной беседой с сотрудником и не стала проводить проверку.

Следователи полагают, что из-за бездействия директора ее заместитель совершил еще одно преступление. Он арестован. Также возбуждено дело о халатности.

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