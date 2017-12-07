В Петербурге из МВД уволили кинолога, критиковавшую начальство

В Санкт-Петербурге из МВД уволили кинолога Оксану Семыкину, которую ранее поместили на принудительное психиатрическое лечение из-за конфликта с начальством. Об этом сообщает правозащитное издание "Медиазона" со ссылкой на саму Семыкину.

В конце лета кинолога госпитализировали после рапорта из Центра кинологической службы Петербурга. При этом родственники Семыкиной утверждали, что она полностью здорова.

Адвокат кинолога Андрей Власов рассказал Радио Свобода, что Семыкиной принудительно сделали несколько уколов и отправили в психиатрическую больницу им. Кащенко. Он подчеркнул, что сам видел следы от иглы.

Сообщалось, что Оксана Семыкина, проработавшая кинологом более десяти лет, неоднократно критиковала начальство, а то в ответ регулярно инициировало в отношении нее проверки. Международная правозащитная группа "Агора" упоминала Семыкину в материале про разоблачителей, которые столкнулись с преследованиям, раскрыв информацию о злоупотреблениях.