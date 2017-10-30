Чийгоз рассказал об обстоятельствах своего освобождения

Освобождение из российской тюрьмы оказалось неожиданным для одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом он заявил в эфире телеканала АТР, где участвовал в беседе вместе с заместителем главы Меджлиса Ильми Умеровым, высланным вместе с ним из аннексированного Россией Крыма. Чийгоз признался, что был готов провести в заключении длительный срок.

По его словам, в тюрьме на него пытались оказать воздействие и делались попытки склонить к сотрудничеству с российскими властями. Он сказал, что условия содержания в некоторых обстоятельствах можно сравнить с пытками. Чийгоз заявил, что не ожидал никаких поблажек от российского государства, которое он назвал «полицейским». Чийгоз сообщил, что, когда к нему в камеру пришли представители российских властей сообщить об освобождении, они выглядели удивленными тем, что вынуждены отпускать его. Однако вместе того, чтобы отправить домой, его посадили в машину и отвезли в аэропорт под конвоем, напомнил он.

Чийгоз сказал, что во время его пребывания в тюрьме, обсуждались разные варианты его освобождения, в том числе и обмен. По его словам, он не был готов морально принять свой обмен на людей, "у которых на руках кровь и которые воевали против Украины". Чийгоз знал, что Мустафа Джемилев предупредил всех о его несогласии на такой обмен.

"Когда меня вывели из камеры и посадили в машину, вокруг сидели люди в масках, одного из которых я узнал по глазам. Это был тот самый человек, который меня арестовывал", - сказал Чийгоз. В самолете Чийгоз увидел Ильми Умерова, с которым ему не разрешили говорить.

"Я подумал, если меня в Сибирь, то зачем везут вместе со мной Ильми", - сказал он. Только очутившись в Турции, Чийгоз понял, что уже на свободе.

Ильми Умеров напомнил, что в Крыму находятся еще 45 политических заключенных, представителей крымско-татарского народа. Умеров и Чийгоз подтвердили свою решимость вернуться в Крым.

Лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. Чийгоза был приговорен к восьми годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.