Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку и будет заменена министром финансов Матеушем Моравецким. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс из Варшавы.

Объявление было сделано в конце четверга Беатой Мазурек, пресс-секретарем партии "Право и справедливость", после встреч в штаб-квартире партии в Варшаве. Слухи о возможной отставке Шидло распространялись в течение последних нескольких недель, несмотря на то, что ее правительство пользуется популярностью у многих поляков.

Мазурек сказала, что Шидло подала в отставку во время встречи, однако руководство партии хочет, чтобы она занимала важную руководящую должность, которую она не назвала.

Критики правительства считают, что смена главы правительства - это "дымовая завеса", чтобы отвлечь внимание от голосования в ближайшую пятицу по законам, которые придадут правящей партии значительную власть над судебной системой Польши.

Как сообщает польская пресса, Беата Шидло может быть избрана председателем Сейма - парламента Польши.