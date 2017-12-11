Евросоюз не торопится признавать Иерусалим столицей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ожидает, что европейские страны последуют за США в признании Иерусалима столицей Израиля. Нетаньяху, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сказал, что шаг Трампа сделал мир на Ближнем Востоке возможным "потому что признание реальности - это основа мира".

Однако, даже самые близкие европейские союзники Израиля, такие как Чехия, предупредили, что решение Трампа было "плохим для мирных усилий", в то время как Франция настаивала на том, что статус Иерусалима может быть согласован только в заключительном соглашении между израильтянами и палестинцами.

Отвечая на вопрос журналистов о решении Трампа перенести посольство США в Иерусалим, министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сказал: "Боюсь, что это не может нам помочь". Нетаньяху, который возмущен поисками ЕС более тесных деловых связей с Ираном, сказал, что шаг Трампа, осуждаемый палестинцами и Европой, должен быть поддержан.

"Пришло время, когда палестинцы должны признать еврейское государство, а также тот факт, что у него есть столица. Он называется Иерусалим," - сказал Нетаньяху в воскресенье после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Я считаю, что, хотя у нас еще нет соглашения, это то, что произойдет в будущем. Я считаю, что все или большинство европейских стран будут перемещать свои посольства в Иерусалим, признавать Иерусалим столицей Израиля и энергично взаимодействовать с нами в целях безопасности, процветания и мира", - подчеркнул израильский лидер.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что блок будет продолжать признавать "международный консенсус" в отношении Иерусалима. "Мы считаем, что единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной основано на двух государствах с Иерусалимом как столице обоих", - сказал Могерини.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о своем решении признать Иерусалим как столицу Израиля, отменив десятилетия проводившейся внешней политики США. Это заявление вызвало критику со стороны союзников США в Европе, на Ближнем Востоке, и за ее пределами: было сказано, что оно не способствует миру в регионе. Оно также спровоцировало столкновения на палестинских территориях и протесты в мусульманском мире.

Палестинцы считают Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, что никогда не признавалось международным сообществом. Большинство стран имеют свои посольства в Тель-Авиве.