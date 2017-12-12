В третий раз вышли они из Сирии

Доброе утро!

Начнем с загадочного. Этот камень в Долине Смерти как будто бы сам проехал по песку. На самом деле он ехал на льдине, которая растаяла. Остался только камень и след.

Владимир Путин внезапно приехал на российскую базу Хмеймим в Сирии, объявил, что российская армия совместно с сирийской разгромила “наиболее боеспособную группировку международных террористов”, и добавил, что пора частично выводить российские войска из Сирии. Министр обороны Шойгу уже доложил, что они начали выводиться. Загадка в том, что Путин объявил о выводе войск уже в третий раз (ранее войска частично выводились в марте и декабре 2016 года), но как они двигались по пустыни на самом деле, неизвестно. По официальным данным, с сентября 2015 года в Сирии погибли 40 россиян; по подсчетам медиа, только в этом году число погибших составило не менее 130 человек.

Еще из растаявшего:

В России заблокирован сайт “Открытая Россия” , работающий на деньги Михаила Ходорковского. По требованию Генпрокуратуры с формулировкой “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности” и пр.

, работающий на деньги Михаила Ходорковского. По требованию Генпрокуратуры с формулировкой “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности” и пр. Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитал ЦБ РФ.

Разжигание межнациональной розни. Лидер движения SERB обвиняет в этом самом разжигании организаторов кинофестиваля “Артдокфест”, в Петербурге молодых людей, набросившихся на пассажира метро с криками “Вагон для белых”, обвиняют по статье “Хулиганство”, а одному из них вообще удалось сбежать в Эстонию.

Эстонскому бизнесмену Райво Суси дали в России 12 лет за шпионаж. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому что сделал Суси, мы не знаем, но вину он не признал.

Но вернемся к Путину. Из Сирии он полетел в Египет, где было объявлено о начале работ по строительству атомной станции "Дабаа" при содействии России. Но простых россиян, конечно, больше волнует возобновление прямого авиасообщения с новогодней здравницей. Полеты возобновятся, но только в феврале и только в Каир.

Еще один транспортный прорыв: Россия достроила 137 км железной дороги так, чтобы поезда южных направлений могли не заезжать на территорию Украины. И они со вчерашнего дня туда не заезжают.

Суд в Киеве отклонил иск Генпрокуратуры о заключении под домашний арест Михаила Саакашвили. Он на свободе. Генпрокуратура будет подавать апелляцию. Встречный иск к генпрокурору Украины Юрию Луценко подал Сергей Курченко – за клевету. Генпрокуратура обвиняет Саакашвили в том, что он готовит беспорядки на деньги этого самого Курченко (находящегося в России и уголовно преследуемого в Украине и США). Курченко утверждает, что он Саакашвили не знает и знать не хочет, а свое заявление Луценко сделал, “находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко". Но это еще не все суды: сегодня суд в Киеве будет рассматривать иск Михаила Саакашвили к миграционной службе – политик считает, что ему незаконно отказали в статусе беженца.

В суде над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем давал показания бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Он сказал, что Янукович в 2014 году “самоустранился” и что, вернись он в Киев, никто не стал бы лишать его президентских полномочий.

Пора опять вернуться к Путину. Из Египта он полетел в Турцию, где встретился с Эрдоганом и раскритиковал решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим.

У президента США сейчас другие проблемы: три женщины, которые уже обвиняли его в домогательствах, решили еще раз обсудить свои истории в медиа – обстановка изменилась, #MeToo на обложке журнала Time. Трамп тем временем занялся освоением космоса и подписал “Директиву по космической политике”: на Луне будет создана база для полетов на Марс. Если будет, конечно.

Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке официально признан терактом. Погибших нет, пострадали четыре человека, в том числе и несостоявшийся смертник – выходец из Бангладеш. Он задержан.

В Саудовской Аравии – невиданная либерализация, там снова разрешат кинотеатры. Пока еще не разрешили, посмотрите короткое кино про Иорданию: корреспондент Deutsche Welle спрашивает прохожих в Аммане, что бы они сделали, если бы их сестра устроилась на работу. Один говорит, что убил бы сестру. Так и полюбишь свою работу до беспамятства.

Три ссылки начнем с поднятой вчера темы Венички:

Вот что писал Ерофеев в письме к венгерской переводчице Эржебет Вари: “YMCA-Press произвольно исказило рецепт „Сучьего потроха“. Никакого „средства от потливости ног“ в нем нет. А есть (между резолью и дезинсекталем): тормозная жидкость – 25 г, клей БФ – 8 грамм. Ошибаться в рецептах в самом деле нельзя”. Еще семь курьезов о “Москве-Петушках”.

В издательстве Strelka Press вышла книга “Новый дух в архитектуре” – сборник из двух лекций Ле Корбюзье. Читайте отрывок, в котором архитектор объясняет, почему стен и крыш больше не существует.

Глава из книги “Люди мира. Русское научное зарубежье” (“Альпина нон-фикшн”): как отъехавшие ученые спасались от “настигающей родины”, если государственные границы постоянно менялись, откуда были первые гранты и где появлялись первые российские академические диаспоры.

Искренне ваши,

Семь-сорок