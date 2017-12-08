"Только дураки борются с системой"

Оппозиционный политик Алексей Навальный 8 декабря встретился с жителями Барнаула. Встреча проходила в местном гайд-парке, мероприятия в котором не требуют уведомления. Как сообщается на странице штаба Навального в Барнауле, одновременно со встречей с оппозиционером в городе состоялось несколько мероприятий, организованных местными властями. В пятницу днем в барнаульской школе №110 состоялся урок истории для учеников 11-го "А" класса, который вела учительница обществознания, права и истории Лидия Васильевна Смотрова. Она уговаривала учеников не ходить на митинг Навального, пугая школьников сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг "в поддержку присоединения Крыма".

Радио Свобода приводит полную расшифровку беседы учительницы с учениками, анонимно переданную в редакцию Радио Свобода.

– Вот честно скажите, у кого-то из вас есть какой-то план на сегодня на 5 вечера? "Я вот иду туда-то". Есть?

– Вы имеете в виду Навального?

– А ты туда идешь?

– Просто у меня есть друзья, в универе и в колледже, им вчера всем сказали, что если они туда пойдут, то их сразу отчисляют. Круто, да? Это же не правовое государство, не демократия никакая, почему им запрещают голосовать (неразборчиво)?

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– Я поэтому вас и спросила. Значит, ситуация такая. Это не идет речь о неправовом государстве. Любой митинг должен быть санкционированным. Если гражданин участвует в несанкционированном митинге, уже возникает вопрос: он вообще лоялен государству? А его стоит ли учить, если он не лоялен государству? Может, лучше пусть он, нелояльный, улицы метет? Толку будет больше.

А его стоит ли учить, если он не лоялен государству?

– Это ограничение…

– Почему ограничение?

– Свободы.

– Почему? Ты зарегистрируй свой митинг, сделай его законным. Пожалуйста, митингуй!

– А вообще есть смысл регистрировать митинги? Вроде вообще запрещены митинги.

– Да ты что?

– Просто власть хочет удержать свое место и поэтому вводит такие санкции.

– Власть хочет, чтобы вам не промывали мозги лишний раз. Вот чего хочет власть. Первое: я – не власть. Я лично хочу, чтобы вы в лишние истории не влипали. Это мое желание. И чтобы вас там нигде не задерживали. И ни в какие базы не вносили. Это что, противозаконное желание мое, как матери, как бабушки, в конце концов, как вашей учительницы. В этом что плохого? Мне хочется ваши жизни уберечь.

​– Просто я хочу понять, почему так…

– А я вот на вопрос "вы будете голосовать за Навального?" отвечаю всегда так: если я буду точно знать, от кого он деньги получает, и если мне эта сила нравится, то я за него проголосую. Ты знаешь, кто его финансирует?

– Он создал антикоррупционный фонд…

– Да что ты говоришь!

– Отбирает у чиновников деньги…

– Ну конечно. Они прям ему достаются. Робин Гуд.

– Нет, ну они не ему достаются, он их просто отбирает.

– Конечно. И он весь день работает. Он, не получая зарплату от российской государственности, от государства российского, он не получает зарплату, он весь день работает, у него есть деньги. 150 тысяч рублей каждый месяц платить за съемную квартиру в центре Москвы. И у него есть деньги платить по 200 там, по 500 рублей участникам всяких митингов. А если этих участников арестовали, они там еще получат, за сломанную судьбу. Они получат тоже там 500, что ли, рублей, или тыщу, да. Бешеные деньги, если учесть, что тебя вышибут и в базы внесут, и потом на работу никуда не примут. Ну такие большие деньги вообще, куда их потратить, долго будешь думать. Вот меня, например, интересует такой вопрос. Многим не нравится Путин. Но я знаю: он получает зарплату в России. Она большая. Но она и не должна быть маленькая. Он же не школой 110-й руководит, правильно? Она должна быть большая. Он что, утром, вместо того чтобы о государстве думать, должен думать, где взять деньги на колготки любимой женщине? Вы о чем вообще?

Он что, утром, вместо того чтобы о государстве думать, должен думать, где взять деньги на колготки любимой женщине?

– Я говорю не про официальную зарплату…

– А про какую? У него такая официальная зарплата, что он может полмира скупить на официальную зарплату. Поэтому у нас с тобой официальных данных нет, точных, сколько и где он украл и украл ли.

– Если честно, я просто хочу, чтобы мои законные права никто не ограничивал. Почему, если я выкладываю на своей странице фотки или пишу там, что Путин плохой человек, то сразу кто-то идет со мной разбираться? У нас сейчас свобода слова.

– Потому что президент, пока он не уволен, лицо неприкосновенное по закону, по Конституции. Давайте импичмент ему организуем, тогда можете вообще поливать его помоями. А до тех пор не имеем права. Это как флаг, это как герб, и личность это. Как судьи у нас неприкосновенны. И несменяемы. И твое слово тут никак ничего не изменит. Улавливаешь мысль?

– Я знаю, что мое слово ничего не изменит. Посмотрите на меня, я школьник 110-й школы, в Барнауле, в Алтайском крае, и вообще... Я понимаю, я просто хочу понять, для чего всё вот так происходит. Почему запрещают ходить на митинги даже на санкционированные?

– На санкционированные – ради бога.

– Когда был хоть один санкционированный митинг?

– Хоть один? Пожалуйста, 14 марта. Я с 9-м "А" хожу, за Крым. Крым взяли, мы – молодцы. У нас всё там есть. Вот тебе пример. Седьмого ноября был митинг санкционированный. В честь столетия Октябрьской революции. Кто хотел, тот шел. Без проблем вообще.

– Я вообще не против власти или какого-то там Путина. Я просто хочу понять, для чего.

У нас что по Конституции запрещено? Пропаганда насилия. А Навальный призывает всех свергать, всех убивать

– Если митинг санкционированный и заявлено, о чем будут говорить и кто будет говорить, – ради бога. Объявляйте, собирайтесь. Власть знает, к чему вы призываете. У нас что по Конституции запрещено? Пропаганда насилия. А Навальный призывает всех свергать, всех убивать. У нас запрещено пропагандировать национализм. А он говорит "Россия – для русских". А чем нерусские-то хуже, чем вот я, русская? И вообще это еще не факт, какая я русская. У меня скулы, вон, смотри, как у монголки. Но я русская по паспорту. Так чем монгол хуже меня? А он говорит "Россия – для русских". Если в душе – да, я тоже говорю: "Да, желательно вот, чтобы русским больше прав было". Но это не означает, что я должна призывать к еврейским или к каким-нибудь там киргизским, турецким погромам. Дальше смотрим. Еще раз говорю: от кого он получает деньги такие большие? По всей стране он финансирует эти митинги. Это не так? Это вообще никого не настораживает? Это нормалёк? Это так должно быть?

– [Неразборчиво]

– Да что ты говоришь. Жень, ты сам-то понял, что сказал? Ага. Если я вот точно буду знать, кто его финансирует и кому он будет служить, когда придет к власти, если я за него проголосую – но никто этого не знает. Какая сила за ним стоит? У меня такая вот мысль: я не очень люблю Ельцина, вы, наверное, уже это поняли. Но он молодец, что он расстрелял демонстрации при Белом доме и расстрелял сам Белый дом. Это не значит, что мне не жалко людей, которые там погибли. Но он сделал такую прививку нашим всем, что они побаиваются. А если бы тогда этой прививки не было, мы бы сейчас имели еще один майдан.

Вот мне вообще не надо, у меня трое внуков. Мне вот не надо, чтобы они в военизированной стране жили и чтобы мы везде лезли, во все дырки со своим автоматом, "Калашниковым" старинным, который еще с Советского Союза остался. То есть здесь речь не идет о том, чтобы ваши права как-то ущемить, а речь идет о том, чтобы вас удержать, чтобы вы туда не пошли просто из простого любопытства. И чтобы вас не замели, и потом чтобы вы не были нигде в базах. Вот у меня был Серега, вы его знаете, я его все время в пример ставлю. У него папа – федеральный судья, и был, и есть. Они ему, даже когда он закончил школу, хорошо закончил, не давали машину. А вдруг он где-то проедет под знаком, не знаю, еще что-то сделает, засветится, и это потом повлияет на его карьеру. О, как люди думают! Какие там митинги! Он вообще был всегда… Он очень трезвомыслящий парень! Он никогда в эти вещи не лез, он знал, его ждет карьера, ее надо делать, никто за него это не сделает. Значит, надо быть очень осторожным. И на фига ему какой-то Навальный? Какая мне радость от того, что Навальный придет к власти? Если он сейчас такими темными деньгами так пользуется, вы считаете, что придя к власти, он сразу станет белым и пушистым? И сразу станет такой весь из себя честный? Нельзя же быть в 16 лет такими наивными. Поэтому: вы не знаете, и я не знаю, какие силы стоят за ним. Первое. Второе: вы не знаете, к чему начнут призывать на этом митинге, а он несанкционированный. И все, кто там будут задержаны, окажутся участниками этого преступления. Призывы, например, к национализму. Призывы к тому, чтобы изгнать всех нерусских и оставить русских. Призывы к незаконному свержению власти, и так далее, и тому подобное. Вы вообще будете не при делах, вы будете в сторонке стоять, вы не будете выступать на митинге. Но вы попадете. Ну о чем мы говорим, ребят. Вы взрослые люди. Мне что, в этом вас убеждать?

– (Голос девушки из класса) Мы вообще не собираемся туда идти.

– Да? Ты уверена?

– (Еще один женский голос) Как мне кажется, он просто привлекает к себе внимание. Может, я неправа…

– Другое дело. Вот, вот нормально. Я тоже привлекаю к себе внимание. Даже от возмущения вскочила, свою больную спину напрягаю. Короче говоря, ребята. Ну надо уже как-то трезво смотреть на вещи.

– Надо и с Путиным, и с Навальным уживаться.

Что такое Собчак, мы все знаем

– Конечно. Ну хорошо, ну устроили там в Москве на Болотной, и что? Ну покрасовалась там Собчак в автобусе, когда ее арестовали. И что дальше? Цветы там ей вручили. Что такое Собчак, мы все знаем. Я по статусу не могу называть вещи своими именами, кто она такая. Представительница древнейшей профессии. Ей главное, чтобы были деньги.

– У нее отец был... [неразборчиво].

​​– Отец у нее был просто юрист, просто видный человек в Питере. А потом он встал во главе Петрограда, Петербурга. И там были проблемы с финансированием города, со снабжением продуктами. Ну и он там замарался, как-то капитально замарался. Там непонятно, куда деньги делись, непонятно куда продукты уплыли. Там много чего непонятно было. И когда это хотели расследовать, он уехал в Париж. "Его преследовали, как посмели, бедный, несчастный" (кривляется). Ну а потом он вернулся, но заболел и умер. Она с матерью в безобразных отношениях. Как-то я однажды увидела, случайно переключила, она с ней так разговаривала… это ужас вообще, кошмар. Но! Сама по себе Собчак – далеко не дура. Она очень хорошо образованная, она знает многие гуманитарные науки, она владеет иностранными языками. Но сказать: "Вот, мы сейчас ее выберем в президенты"… Да чего, можно меня выбрать в президенты! То есть это понимаете, что такое, многие говорят: "Вот, да я лучше за Собчак проголосую". Но это тоже попытка оттянуть голоса. Это тоже наша история, в 94-м году оттянули голоса. А потом кто не прошел, они передавали голоса Ельцину, и таким образом он прошел еще на один срок. То есть это политические игры, в которых мы с вами и наши голоса – это маленькие пешечки.

– Вы слышали, что у нас подтасовывались выборы? На всю страну нашу. Выгнали людей специально, досрочные выборы есть, и процент там не должен превышать, а у нас вообще…

– Да. Короче говоря, нормально я должна вам сказать: "Вперед! Идеалы!". А как человек взрослый, излишне взрослый, хотелось бы поменьше взрослости. Я хочу вам сказать: только совсем уже дураки борются с системой. Попытаться улучшить систему, работать на своем месте по-человечески – это да. Это каждый честный человек должен делать. Но взять и пойти бороться с системой, и положить на это свою жизнь… А смысл? Смысл-то какой? Да никакого! Систему победить нельзя, на то она и система. Она все равно вывернется, и все вернется на круги своя. А ваша жизнь будет погублена. Поэтому та жизнь, которую ведет господин Навальный, она многим и не снилась.

– Может, они специально это делают [неразборчиво].

Крымчане очень переживают, что если Путина не выберут, они могут остаться без России

– Он очень [неразборчиво], Навальный. Он вывернется. Столько против него судебных тяжб было, преследований, он выкручивается. Его в чем только не обвиняли. Вполне возможно, что эта одиозная фигура, "вот посмотрите, Путин такой хороший и замечательный, и вот он, гад, Навальный". Может быть, вполне возможно. А может быть, это какие-то очень мощные силы, которые финансируют его. [неразборчиво] У страны собственность-то большая. Если сменится сейчас так кардинально власть, мы не знаем, что будет с Крымом. Крымчане очень переживают, что если Путина не выберут, они могут остаться без России. Они в Украину назад не хотят!

(Далее на записи идет частично неразборчивый рассказ девушки из класса о каникулах в Крыму и о том, как там действительно любят Путина, даже называют его именем пароль от вай-фая, хотя "у них есть, конечно, некоторые, кто за Украину")

– Это естественно. Вы учитывайте такое правило. Еще Пушкин сказал: "Живая власть народу ненавистна". Это было, есть и будет. И вот он будет у власти, и мы его будем не любить. "А он идиот", мы скажем, "а этот какой был замечательный, а эта-то вот, пришла". Это было, есть и будет всегда. Я просто, так сказать, сравниваю, и что сейчас на Украине делается, и что в Крыму, какой порядок, тишина и покой. Это совсем разные вещи. Конечно, есть люди, которые хотят, чтобы они были в Украине. По разным причинам. Ну, Украина ближе к Крыму, и оттуда больше ездило отдыхающих, чем из России. Они ведь только за счет этого и жили, конечно, им нравится это. Но основная-то масса [неразборчиво] в Россию. Мне футболка понравилась – "Крым сдал, Крым принял" (смеется). Короче говоря, со сменой власти [неразборчиво] возможна кровь, возможна стрельба. Это будут опять 90-е, бандитизм и все прочее. Нормальным людям это не надо. Ну что веселого, Жень? Что веселого? Тебя радует перспектива бандитизма? Ты собираешься вступить в какую-то банду?

– Я хочу, чтобы мои права... [неразборчиво].

– Давайте так рассуждать. Вот я не хочу, чтобы мои права нарушались. Чего вы тогда сидите на шее у родителей? Идите и становитесь полностью дееспособными. Эмансипацию проводите. Полностью дееспособными. Пошли, заработали, сами потратили (звенит звонок об окончании урока). Ладно, ребята, отдыхайте.