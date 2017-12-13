Форум свободной России призвал бойкотировать выборы 2018 года

Участники Форума свободной России призвали к бойкоту президентских выборов 2018 года. По их мнению, предстоящие выборы являются "ничем иным, как циничной имитацией, нацеленной на продление власти нынешнего нелегитимного режима, попирающего права и свободы граждан России и других стран, нарушающего нормы международного права и развязывающего войны".

Участники Форума отметили, что выборы-2018 проводятся "авторитарным репрессивным режимом, главой, гарантом и главным бенефициаром которого является Владимир Путин". Оппозиционеры заявляют, что для проведения свободных, открытых и конкурентных выборов в России отсутствуют базовые условия, а именно: свобода слова, свобода собраний, митингов и демонстраций, свобода создания и действия политических организаций, реальная конкуренция различных политических сил и независимый от власти суд.

"Совершенно очевидно, что исход назначенного на 18 марта 2018 года голосования полностью предрешен", – подчеркнули оппозиционеры.

​В начале декабря действующий президент России Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на пост главы государства. Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства. В выборах 2018 года также намерены участвовать телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский и оппозиционер Алексей Навальный.

4-й Форум свободной России прошел в декабре в Вильнюсе. В нем участвовали около сотни представителей российской оппозиции, живущих в эмиграции. Подробнее об этом читайте здесь