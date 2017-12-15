Бегать по площадям, удобренным ядохимикатами

Доброе утро!

На пресс-конференции Путина водорослям слова так и не дали.

Ксения Собчак задала президенту вопрос о том, почему Навального не пускают на выборы (ответ: “Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили?”). Татьяна Фельгенгауэр объяснила Путину, что в России две правовых реальности: в одной сидит Олег Навальный и арестован Алексей Малобродский, в другой Сечин не ходит в суд (ответ: “Сечин мог бы и прийти, что в этом такого-то”). Единственного украинского журналиста Романа Цымбалюка освистали присутствовавшие в зале коллеги (ответ: российских войск в Донбассе как не было, так и нет, обмен пленными все время срывает Киев, россияне и украинцы – один народ). Председатель совета директоров мурманского рыбокомбината, прорвавшийся на пресс-конференцию как журналист, выдворен не был, Путин займется ценой на рыбу. А на выборы он пойдет самовыдвиженцем. Здесь все списком и с видео.

С принципиальным заявлением по теме “несозревшего конкурента” Путину выступили в ЛДПР: “Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании. Чтобы что-то созрело надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста”. Слова не мальчика, но мужа!

Сегодня суд вынесет приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Защита надеется на условный срок. РБК удалось выяснить имя щедрого “инвестора”, предоставившего два миллиона долларов на “взятку”. Его зовут Валерий Александрович Михайлов, он работает во дворце великого князя Михаила Михайловича Романова на Адмиралтейской набережной в Петербурге (ну почти: это здание, купленное у города, “Роснефть” арендует у собственной дочерней компании). Понадобится два миллиона – заходите.

Роскомнадзор грозит заблокировать Youtube из-за “Открытой России”. По неофициальным данным, с Twitter и Youtube будут вестись переговоры, и пока они идут, полностью блокировать эти сервисы в России не будут. Здесь все разложено по полочкам.

Терроризм, вербовка и другая уголовщина:

В Москве задержан отец предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. Адвокаты опасаются, что его тоже отправили в “тайную тюрьму ФСБ” в Подмосковье, о которой ранее рассказывали его сыновья.

Госдума России одобрила введение пожизненного срока за вербовку террористов.

В Москве арестована замглавы “Росимущества” – подозревается в хищении.

В Ленобласти задержан член федерального политсовета ПАРНАС Александр Расторгуев – формально за участие в акции в поддержку Навального 7 октября. Но на дворе декабрь, и логично предположить, что задержание связано с планирующейся на следующей неделе акцией протеста дальнобойщиков.

Российский арбитраж отказался вернуть немецкой компании Siemens установленные в Крыму турбины, потому что после покупки у немцев их сильно улучшили.

Главы правительств стран ЕС договорились о продлении санкций против России, а о том, что делать с квотами на распределение беженцев по разным странам Европы, еще будут спорить: председатель Евросовета Дональд Туск высказал понимание позиции Вышеградской четверки (Польше, Чехия, Словакия, Венгрия), которые в принципе отказываются принимать беженцев.

В США республиканцы окончательно согласовали проект закона о сокращении налогов, в связи с чем отложена на несколько дней поездка вице-президента Майка Пенса на Ближний Восток: может понадобиться его голос.

Американская федеральная комиссия по коммуникациям отменила принцип “сетевого нейтралитета”, действовавший с февраля 2015 года. Теперь провайдеры смогут блокировать какие-то ресурсы или брать дополнительные деньги за ускоренную загрузку определенных ресурсов. Одни комментаторы говорят, что теперь в американской сети наступит Китай, другие – что там наступит тотальный фейсбук.

Три ссылки по случаю наступающих выходных превращаются в шесть:

Искренне ваши,

Семь-сорок