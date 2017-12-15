Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор Алексею Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, как ожидается, огласит приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. У здания суда усилены меры безопасности.

Судебный процесс над Улюкаевым, отправленным под домашний арест 15 ноября 2016 года, начался 8 августа. За это время в суде допросили 15 человек. Сам Сечин, несмотря на четыре отправленные ему повестки, в суд не явился.

Обвинение требует приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Прокурор Павел Филипчук на заседании суда в минувший четверг заявил, что вина Улюкаева якобы полностью доказана. Гособвинитель сослался на показания экс-главы службы безопасности "Роснефти", бывшего сотрудника ФСБ генерала Олега Феоктистова. Операцию ФСБ по задержанию бывшего чиновника прокурор счел законной. Адвокаты экс-министра просят оправдать подзащитного.

В минувшую пятницу, выступая с последним словом в суде, Улюкаев вновь заявил о своей невиновности и совершенной в отношении него "чудовищно жестокой провокации". Процесс по уголовному делу бывший министр назвал "цирком". "Но я хочу сказать, что колокол может начать звонить по любому из вас", – заявил Улюкаев, добавив, что "история его оправдает".

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр утверждает, что его задержание – это провокация со стороны Сечина и ФСБ.