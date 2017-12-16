Навальный и "Открытая Россия" организовали телемост с Ходорковским

В Санкт-Петербурге в субботу, 16 декабря, прошло совместное мероприятие штаба Алексея Навального и движения "Открытая Россия". Обсуждались стратегия и тактика оппозиции в период с 2018 по 2024 год. Как сообщает "Немецкая волна", встреча, на которую могли прийти, предварительно зарегистрировавшись, все желающие, проходит в гостинице "Октябрьская".

С участниками по телемосту связался основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский. Он высказался на темы президентских выборов в России и относительно давления, которое российские власти оказывают на его движение. Ранее в декабре российские провайдеры по требованию Роскомнадзора заблокировали портал "Открытой России" и другие ее интернет-проекты. Генпрокуратура России объяснила, что доступ ограничен к сайтам с "информационными материалами иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России". После этого сервисы Twitter и YouTube получили от Роскомнадзора предписания об удалении аккаунтов общественного сетевого движения "Открытая Россия".