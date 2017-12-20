Монополия, которая ведет к загниванию

Доброе утро!

Российские военные, наблюдавшие за исполнением минских соглашений, вернулись в Россию из-за “неуважительного отношения” со стороны украинских военнослужащих. Стоило им засобираться, как село Новолуганское Донецкой области обстреляли из “Градов” – как утверждают украинские военные, обстрел велся из Горловки, находящейся под контролем пророссийских сепаратистов. Восемь человек ранены, разрушено жилье, жителей решено эвакуировать.

Сегодня в Минске состоится последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предполагалось обсуждать списки для обмена пленными. Видимо, обсудят и “обострение ситуации”.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. В ней Россию призывают отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить желающим обучение на украинском и крымскотатарском языке. Российский глава Крыма Сергей Аксенов называл проект резолюции “оружием в гибридной войне против России”.

Про то, что Россию обижают, говорил и Путин – на “Форуме действий” Общероссийского народного фронта, где обсуждалась “Россия, устремленная в будущее”. Обижать Россию, по мысли Путина, “бесполезно”, потому что она его стараниями сильная и независимая. “Мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития!” – сказал российский президент и самовыдвиженец. Самовыдвигать его будет 26 декабря инициативная группа, которая соберется на ВДНХ. Михаил Ходорковский обратился с открытым письмом к главе российского ЦИК Элле Памфиловой, в котором призвал ее не регистрировать кандидата Путина (потому что он уже завершил свой четвертый срок, и все они были подряд, что неконституционно).

Московские оппозиционеры долго и муторно ругаются по поводу “Праздника свободных выборов” 24 декабря (Дмитрий Гудков за пять часов согласовал в мэрии митинг на эту дату, что – по разным причинам – возмутило других. Гудков теперь отзовет свою заявку). Скучно? Это вы еще не читали рассказ о том, как Явлинский поговорил с Путиным о войне на востоке Украины, и еще не знаете, что что сегодня в Москве проходят сразу три партийных съезда: ЛДПР, Демпартии и Партии роста.

В Госдуму внесен законопроект о СМИ-иностранных агентах: их обяжут учреждать российское юридическое лицо “для распространения своей продукции” и маркировать эту самую продукцию так, как придумает “уполномоченный орган исполнительной власти”. Что же до просто иностранных агентов, не СМИ, то российский Минюст обвинил дальнобойщиков в “неисполнении функций иностранного агента”. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков, который пока сам не понимает, какие функции его подзащитные не исполнили (может, не получали деньги из-за рубежа).

Суды, аресты:

Защита обжаловала приговор экс-министру Улюкаеву.

Верховный суд России вполовину снизил срок бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Денису Сугробову. Дело Сугробова часто характеризовали как схватку между МВД и ФСБ, осужденные вины не признали, а милость суда теперь объясняют тем, что генерал ФСБ Феоктистов, вроде бы стоявший и за этим делом тоже, ушел на пенсию.

Арестован вице-спикер Нижегородского заксобрания. За взятку. Только не очень ясно, брал он ее или давал.

Стало известно, что в Москве арестован 62-летний житель Киркинеса (Норвегия) – за шпионаж. Дело секретное, никто ничего не знает. Зато задержанного хорошо знают участники российско-норвежско-финских культурных программ, которыми славится Киркинес. Он всячески содействовал.

Задержанные по делу о предотвращении теракта в Казанском соборе в Петербурге пожаловались на пытки. Их вроде бы семь человек, но известны только пять имен.

Две любопытные публикации:

45% судей в России имеют заочное образование. И еще много интересного о судебной системе рассказывает Ольга Романова.

Для петербуржцев – рассказ о жителях Игоры, где, по сообщениям, которые никогда никто не подтвердит, праздновала свадьбу женщина, которую называют младшей дочерью Путина.

Министр культуры России Владимир Мединский придумал, как бороться с засильем “Звездных войн” в кинотеатрах: он предлагает ввести потолок на число показов отдельных фильмов (потому что “монополия ведет к загниванию”). Заодно он анонсировал трехпроцентное повышение стоимости билетов на “Звездные войны” (и другие фильмы) – в пользу развития отечественного кинематографа. И развитие сразу наметилось: Первый канал в этом году не будет показывать “Иронию судьбы”.

В трех ссылках сегодня речь пойдет исключительно про любовь:

Во-первых, к прогнозам. Рассуждения Ярослава Шимова о будущем Европы с оглядкой на ее прошлое и рассказ Александра Бобракова-Тимошкина о том, какие прогнозы о будущем выдвигали в Чехии сто лет назад.

Во-вторых, про любовь художников. Рассказ о выставке Ильи и Эмилии Кабаковых в Тейт-модерн “В будущее возьмут не всех” плюс интервью Христо и его супруги Жанна-Клод де Гийебон о том, зачем они упаковывали все то, что они упаковывали.

В-третьих, про любовь в космосе. Там с ней может возникнуть масса физических и физиологических сложностей, и тут они все со знанием дела анализируются. Совершенно бесполезное знание, но тем оно и прекрасно.

Искренне ваши,

Семь-сорок