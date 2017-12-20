Монополия, которая ведет к загниванию

Все, что нужно знать рано утром 20 декабря
Доброе утро!
Российские военные, наблюдавшие за исполнением минских соглашений, вернулись в Россию из-за “неуважительного отношения” со стороны украинских военнослужащих. Стоило им засобираться, как село Новолуганское Донецкой области обстреляли из “Градов” – как утверждают украинские военные, обстрел велся из Горловки, находящейся под контролем пророссийских сепаратистов. Восемь человек ранены, разрушено жилье, жителей решено эвакуировать.
Сегодня в Минске состоится последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предполагалось обсуждать списки для обмена пленными. Видимо, обсудят и “обострение ситуации”.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. В ней Россию призывают отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить желающим обучение на украинском и крымскотатарском языке. Российский глава Крыма Сергей Аксенов называл проект резолюции “оружием в гибридной войне против России”.
Про то, что Россию обижают, говорил и Путин – на “Форуме действий” Общероссийского народного фронта, где обсуждалась “Россия, устремленная в будущее”. Обижать Россию, по мысли Путина, “бесполезно”, потому что она его стараниями сильная и независимая. “Мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития!” – сказал российский президент и самовыдвиженец. Самовыдвигать его будет 26 декабря инициативная группа, которая соберется на ВДНХ. Михаил Ходорковский обратился с открытым письмом к главе российского ЦИК Элле Памфиловой, в котором призвал ее не регистрировать кандидата Путина (потому что он уже завершил свой четвертый срок, и все они были подряд, что неконституционно).
Московские оппозиционеры долго и муторно ругаются по поводу “Праздника свободных выборов” 24 декабря (Дмитрий Гудков за пять часов согласовал в мэрии митинг на эту дату, что – по разным причинам – возмутило других. Гудков теперь отзовет свою заявку). Скучно? Это вы еще не читали рассказ о том, как Явлинский поговорил с Путиным о войне на востоке Украины, и еще не знаете, что что сегодня в Москве проходят сразу три партийных съезда: ЛДПР, Демпартии и Партии роста.
В Госдуму внесен законопроект о СМИ-иностранных агентах: их обяжут учреждать российское юридическое лицо “для распространения своей продукции” и маркировать эту самую продукцию так, как придумает “уполномоченный орган исполнительной власти”. Что же до просто иностранных агентов, не СМИ, то российский Минюст обвинил дальнобойщиков в “неисполнении функций иностранного агента”. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков, который пока сам не понимает, какие функции его подзащитные не исполнили (может, не получали деньги из-за рубежа).
Суды, аресты:
Две любопытные публикации:
Министр культуры России Владимир Мединский придумал, как бороться с засильем “Звездных войн” в кинотеатрах: он предлагает ввести потолок на число показов отдельных фильмов (потому что “монополия ведет к загниванию”). Заодно он анонсировал трехпроцентное повышение стоимости билетов на “Звездные войны” (и другие фильмы) – в пользу развития отечественного кинематографа. И развитие сразу наметилось: Первый канал в этом году не будет показывать “Иронию судьбы”.
В трех ссылках сегодня речь пойдет исключительно про любовь:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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