Собчак отказалась от бойкота выборов, к которому призывает Навальный

Телеведущая Ксения Собчак назвала недопуск Алексея Навального к участию в президентских выборах "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей". При этом она отказалась поддерживать бойкот выборов, к которому призывает оппозиционер.

Собчак ссылается на слова самого Навального, который перед выборами в 2011 году заявлял, что бойкот "не работает и не имеет смысла с точки зрения политической борьбы". По мнению Собчак, за прошедшие годы в этом плане ничего не изменилось. Она утверждает, что выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить, а их бойкот "неэффективный и вредный метод", который не только не снизит явку, но увеличит процент голосов за действующего президента Владимира Путина.

"Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею [Навальному], но общее дело важнее", – написала Собчак в Инстаграме. Она вновь призвала все демократические оппозиционные силы России к объединению и предложила Навальному стать ее доверенным лицом в случае регистрации телеведущей в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году.

Сам Навальный ранее в понедельник отказался от своей позиции шестилетней давности, когда он призывал участвовать в выборах и голосовать за любую партию против "Единой России". По мнению оппозиционера, Кремль научился противодействовать этому методу политической борьбы. Он считает, что теперь голос "за любого против Путина" равнозначен голосу за Путина. "Если мы будем делать только то, что придумано 6 лет назад и уже не работает, то мы просто дураки", – написал Навальный в Твиттере.

Центральная избирательная комиссия 25 декабря отказала Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах. В ЦИКе сослались на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса". Навальный призвал к забастовке избирателей. Политик также анонсировал "общероссийскую" акцию протеста, дату проведения которой пока не назвал.

Ранее Навальный призывал других кандидатов в президенты сняться с выборов за пять дней до голосования, если Центризбирком откажет ему в регистрации. "Сорвите выборы, если они не настоящие. Вынудите Кремль объявить новые выборы, но зарегистрировать всех кандидатов. Это будет честно, это будет в интересах страны", – заявлял политик.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.