Мировой судья прекратил дело против центра "Сова"

Мировой суд в Москве закрыл дело против центра по изучению экстремизма "Сова" и его директора Александра Верховского. Дело было прекращено в связи с истечением срока давности, об этом сообщается на сайте центра.

В сентябре этого года на "Сову" и Верховского были заведены административные дела по статье о "нежелательных организациях". Поводом для этого послужили ссылки на сайты "Национального фонда в поддержку демократии" (National Endowment for Democracy) и "Открытого общества" (Open Society Foundation) американского миллиардера Джорджа Сороса. Обе организации признаны в России "нежелательными".

Закон о "нежелательных организациях" действует с 2015 года. Иностранные или международные некоммерческие организации могут быть признаны "нежелательными" если они, по мнению властей, представляют угрозу "основам конституционного строя России", ее "обороноспособности и безопасности".