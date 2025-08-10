Миллион “врагов” и изгоев. Беларусь и белорусы после протестов 2020-го

Пять лет назад в Беларуси прошли президентские выборы, которые сопровождались беспрецедентной волной протестов и самыми жестокими репрессиями в новейшей истории страны — стотысячными маршами, тысячами задержанных и осуждённых. Спустя пять лет репрессии не прекратились. Белорусская служба Радио Свобода собрала данные о том, как за это время изменилась Беларусь и жизнь белорусов.

Репрессии

Сотни тысяч белорусов стали жертвами репрессий в течение 2020 года и после него. Власти начали задерживать участников мирных протестов ещё в мае 2020 года. Многие политики, активисты и кандидаты в президенты оказались за решёткой ещё до главного дня голосования, 9 августа 2020 года.

Блогер Сергей Тихановский был задержан в мае 2020 года, банкир Виктор Бабарико — в июне.

По итогам протестов 2020 года по политически мотивированным обвинениям было осуждено более 7000 человек. В большинстве случаев им были предъявлены обвинения в “организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок” и “массовых беспорядках”. Это только те, чьи имена известны правозащитникам. На самом деле репрессированных за протесты 2020 года может быть гораздо больше.

В августе 2022 года Следственный комитет страны оценивал количество уголовных дел “экстремистской направленности” в 11 тысяч.

Правозащитники посчитали, что за последние пять лет уголовному преследованию по политическим мотивам подверглись восемь с половиной тысяч белорусов.

В настоящее время за решеткой находятся 1183 человека, признанных правозащитниками политическими заключёнными. До выборов 2020 года их было 25. Однако не все осуждённые по политическим мотивам признаются политзаключёнными. Из-за давления властей на родственников многие люди сами отказываются от этого статуса. По словам правозащитников, сейчас власти скрывают факты репрессий, чтобы избежать широкой огласки.

За последние пять лет более 2800 узников совести были освобождены в связи с отбытием наказания, освобождением из мест лишения свободы или смягчением наказания. С 2020 года власти Беларуси досрочно освободили 330 политзаключённых. При этом заключают в тюрьму больше людей, чем освобождают. Только в июне, когда были помилованы 14 политзаключённых, 29 человек получили этот статус. Всего за месяц правозащитники зафиксировали 67 политически мотивированных задержаний.

Правозащитникам известно, как минимум, о восьми осуждённых по политическим мотивам, умерших за решёткой. Это Витольд Ашурак, Алесь Пушкин, Игорь Ледник, Николай Климович, Александр Кулинич, Вадим Храсько, Дмитрий Шлетхауэр и Валентин Штермер. Также известно о, как минимум, трёх случаях смерти людей после освобождения из заключения — есть основания предполагать, что так сказались методы работы силовиков.

В результате нечеловеческих условий содержания и несвоевременно оказанной медицинской помощи от последствий коронавирусной инфекции в 2021году умерли 53-летняя минчанка Елена Амелина (заболела в следственном изоляторе на Окрестина) и 57-летний житель Осиповичей Сергей Штятынка (заболел в Осиповичском СИЗО). Выздороветь им так и не удалось.

По данным правозащитников, как минимум три человека погибли во время протестов из-за действий силовиков. Это Роман Бондаренко, Александр Тарайковский и Геннадий Шутов. Ещё один погибший — Александр Вихор — скончался в больнице, куда его доставили после задержания 9 августа 2020 года. Известно ещё о трёх смертях, так или иначе связанных с выборами и протестами:

• Константин Шишмаков — член избирательной комиссии, отказавшийся подписывать итоговый протокол, пропал 15 августа по дороге домой, а 18 августа его тело было обнаружено в лесу в Мостовском районе.

• Никита Кривцов — участвовал в акции протеста в Молодечно, был найден повешенным в лесу в Минске 22 августа. По версии следствия, покончил жизнь самоубийством, родственники в это не верят.

• Александр Будницкий — пропал 11 августа в Минске, найден мертвым 1 сентября возле торгового центра “Рига”, где 10 и 11 августа произошли столкновения с силовиками.

Точной статистики о количестве людей, подвергшихся репрессиям в связи с событиями 2020–2021 годов, нет. Ассоциация бывших сотрудников органов безопасности “Белпол” называет минимальную цифру в полмиллиона человек. В эту цифру входят задержанные, осуждённые за административные и уголовные правонарушения, уволенные с работы по политическим мотивам, люди, подписавшие бюллетени за альтернативных кандидатов и столкнувшиеся с ограничениями или давлением, а также вынужденные эмигрировать. Представитель организации Владимир Жигарь допускает, что их количество может быть в несколько раз больше.

Зачистка политического и информационного поля

Наряду с репрессиями белорусские власти начали массово ликвидировать, запрещать или принудительно закрывать общественные объединения, политические партии и другие формы самоорганизации граждан.

До выборов 2020 года в Беларуси действовало 15 политических партий. Все оппозиционные партии были ликвидированы, сейчас зарегистрированы только четыре проправительственные партии: Коммунистическая партия Беларуси, Белая Русь, Либерально-демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости.

По данным правозащитной организации Lawtrend, с 2020 года негосударственный сектор Беларуси потерял 1944 некоммерческие организации. Это общественные организации, профсоюзы, фонды и ассоциации. И такая практика продолжается. В июне 2025 года правозащитники сообщили о принудительном закрытии еще двух общественных организаций.



Многие из ликвидированных организаций не занимались политической деятельностью, например, “Защита птиц Отечества” или родительское объединение “Бумеранг добра”, собиравшее помощь больным детям.

Широкое распространение получила практика признания информационной продукции – СМИ, книг, страниц в социальных сетях – “экстремистскими материалами”: за их распространение грозит административная или уголовная ответственность – от штрафа до двух лет лишения свободы.

На практике это означает, что власти Беларуси могут запретить практически любую информацию, ограничить доступ к ней или вовсе запретить её. В настоящее время “экстремистскими” признаны 7000 информационных ресурсов, и 1764 страницы в интернете внесены в список “экстремистских материалов”. Доступ к ним из Беларуси ограничен.

С 2020 года более 40 белорусских медиаресурсов признаны в Беларуси “экстремистскими формированиями”. Среди них — Радио Свобода. Деятельность таких СМИ в Беларуси - преступление, их сотрудники подвергаются преследованию. На данный момент за решеткой находятся 37 сотрудников СМИ.

В 2021 году белорусские власти внесли поправки в закон “О противодействии экстремизму”, которые упростили присвоение людям статусов “экстремистов” и “террористов”. Практически каждый осужденный по политически мотивированной статье получает статус “экстремиста”. Это значительно затрудняет общение осужденных с родственниками на свободе (ограничения на переписку, выход в эфир и т. д.). После освобождения такие люди испытывают проблемы с трудоустройством, не могут занимать определенные должности, например, заниматься педагогической деятельностью. Список “экстремистов” на сайте МВД теперь включает более 5,5 тысяч имен.

Другая белорусская спецслужба, КГБ, ведёт учёт “террористов”. Подобный список существовал на сайте этого ведомства и до 2020 года, но ранее в него включались лица, находившиеся в международном розыске и признанные террористами на международном уровне. После 2020 года в этот список стали включать белорусов, осуждённых по 25 статьям Уголовного кодекса, в том числе связанным с протестами. В частности, в этот список вошли граждане, осуждённые по статьям “массовые беспорядки”, “захват зданий и сооружений”, “возбуждение расовой, национальной и религиозной вражды”, “финансирование террористической деятельности”.

По состоянию на июль 2025 года в списке “террористов” значилось более 600 белорусов. Среди них национальный лидер Светлана Тихановская, заместитель председателя Объединённого переходного правительства Павел Латушко, Мария Колесникова и другие политики, активисты и журналисты, находящиеся как в заключении, так и на свободе в эмиграции.

Эмиграция и утечка мозгов

После событий 2020 года, репрессий и начала войны в Украине началась самая масштабная волна эмиграции из Беларуси в новейшей истории. По разным оценкам, за границу уехали несколько сотен тысяч человек.

По данным исследовательского центра Beroc, после событий 2020 года только в страны ЕС уехали около 500 000 белорусов.

Согласно последнему исследованию адаптации белорусских эмигрантов, 89% уехавших имеют высшее образование. Социолог, бывший директор Института социологии Беларуси Геннадий Коршунов утверждает, что после 2020 года Беларусь покинули 600 тысяч человек. Эта цифра, по словам социолога, учитывает эмиграцию в Грузию, Израиль и другие страны.

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпянков ещё в 2023 году называл цифру в 350 тысяч человек, эмигрировавших из Беларуси. На белорусском рынке труда в настоящее время не хватает почти 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные о вакансиях в республиканской базе данных вакансий. За четыре года кадровый дефицит увеличился более чем вдвое.



По данным Белстата, за последние пять лет численность населения Беларуси сократилась более чем на 300 тысяч человек. Эти данные могут не учитывать выехавших. Сокращение численности населения наблюдается во всех возрастных группах. Например, число студентов вузов сократилось вдвое за пять лет: с 254 400 до 118 000.

Гражданская активность и солидарность

Любая альтернатива провластному гражданскому активизму в Беларуси сегодня может стать поводом как для административного, так и для уголовного преследования. Последний раз белорусы массово выражали свою позицию во время протестов против вторжения России в Украину 27 февраля 2022 года. Тогда, по данным правозащитников, силовики задержали около 1500 человек; неизвестно, сколько всего человек приняли участие в протестах.

За пять лет белорусы в эмиграции сформировали собственные политические структуры:

• Аппарат Светланы Тихановской (аналог администрации президента),

• Единый переходный кабинет министров (аналог правительства)

• и выборный орган – Координационный совет (аналог парламента).

За пять лет деятельности этих структур установлены дипломатические и политические контакты с 48 странами, включая Чили, Аргентину, Коста-Рику, Молдову, Армению и другие. Миссия белорусских демократических сил работает в Таллине, Брюсселе, Праге и Киеве. В разных странах создана сеть “народных послов”, которые помогают белорусам решать проблемы на местах. Такие послы работают в 20 странах.

Более 30 стран мира не признали результаты выборов в Беларуси 2020, 2024 и 2025 годов.

Не имея возможности выразить свою позицию внутри Беларуси, белорусы собираются на митинги за рубежом. Традиционно в День Воли проходят шествия и уличные акции в Варшаве и Вильнюсе, а также акции в годовщину выборов 2020 года. В этом году акции в годовщину выборов были объявлены в 15 городах.

Второе направление деятельности белорусов за рубежом — благотворительная помощь. Два крупных фонда, которым белорусы жертвуют с 2020 года - BySol и ByHelp - за пять лет собрали по восемь миллионов евро каждый. Помощь получили десятки тысяч людей, переживших преследования, репрессии, потерявших работу и оказавшихся в вынужденной эмиграции.

Международный гуманитарный фонд, в который европейские страны собирают средства, собрал два миллиона евро.

Белорусы за рубежом формируют культурные институции: работают более 10 издательств, выпускающих художественную, научную и детскую литературу. В столице Литвы Вильнюсе проходит поэтический фестиваль памяти Михася Стрельцова “Стрельцовский фестиваль”. Польское Подляшье – приграничная с Белоруссией территория – стало местом проведения фестиваля белорусских традиций “Сонцахрай” и музыкального фестиваля “Тутака”.



