В Южно-Сахалинске прошли пикеты за бойкот выборов президента РФ

В центре Южно-Сахалинска прошли одиночные пикеты, призывающие к бойкоту выборов президента России в 2018 году. Их участники выступают в поддержку призыва оппозиционера Алексея Навального к забастовке избирателей. Об этом корреспонденту портала "Сибирь.Реалии" сообщил координатор движения "Весна" Степан Лосев.

Участники пикетов держали плакаты с надписью "Выборам" – бойкот!". "Мы провели пикеты, чтобы люди услышали и поняли: в таких выборах не нужно участвовать ни при каких обстоятельствах", – сказал Лосев.

​Активист уточнил, что претензий со стороны полиции к участникам пикета не было, а прохожие подходили и интересовались.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России. Навальный в ответ на решение ЦИКа призвал к забастовке избирателей и объявил о намерении провести "общероссийскую" акцию протеста.​

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