Юрий Дмитриев доставлен в Москву и помещен в Бутырку

Обвиняемого в изготовлении порнографии председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева поместили в Бутырский следственный изолятор. Информацию 29 декабря подтвердил адвокат Виктор Ануфриев, сообщило карельское интернет-издание "7х7".

По словам Ануфриева, ни он, ни родственники не смогут встретиться с Дмитриевым в Бутырке до 9 января.

– Туда нет доступа до 9 января, я думал, что он в центре [институт им. Сербского], сегодня там приемный день с часу до половины четвертого. Я сегодня хотел приехать к нему, но, увы, его там не оказалось. В Бутырке приема нет. Сегодня пошел к нему сын Егор, еще люди пошли, ему передачи несут. Но по передачам там на 5-е и 6-е число запись, – сказал адвокат. – Это нравственное уродство, я думаю, забрать и затолкать человека в Бутырку, зная прекрасно, что нужно сначала направить дело, чтобы дело приняли. А с 25 декабря там [в Бутырском СИЗО] уже никто ничего не принимает. Направили его не просто так, не для установления объективной истины. Всем очевидно, что он здоровый, нормальный психически человек – экспертиза была в Петрозаводске.

Гособвинитель Елена Аскерова 26 декабря попросила суд обследовать Дмитриева в психиатрическом стационаре и провести повторную экспертизу снимков приемной дочери обвиняемого.

Судья Марина Носова 27 декабря удовлетворила оба ходатайства, а также изменила меру пресечения Дмитриеву с ареста на подписку о невыезде с 28 января. В качестве экспертной организации судья выбрала Институт им. Сербского в Москве.

28 декабря Юрия Дмитриева срочно этапировали в Москву, историка доставили под конвоем на пассажирском самолете.