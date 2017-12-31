СМИ: дипломат из Австралии сообщил ФБР о связях Трампа с Россией

Совет высокопоставленного австралийского дипломата Александра Доунера привел к тому, что ФБР начало расследование в отношении вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет газета The New York Times.

Согласно сообщению The Times, опубликованному 30 декабря, советник кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос сказал Доунеру во время совместной выпивки в лондонском отделе в мае 2016 года, что у России имеется тысяча писем, которые бы "опозорили кандидата от демократов Хиллари Клинтон". После того как электронная почта Демократической партии была взломана и письма стали достоянием гласности, Австралия передала эту информацию в ФБР, говорится в статье.

"Взлом и откровения участника кампании Трампа, возможно, оказались побудительными причинами, которые вынудили ФБР начать расследование в июле 2016 года", – пишет "Нью-Йорк таймс" в статье, где цитируются сведения, полученные от четырех нынешних и бывших чиновников, которые знакомы с ситуацией.

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором по проведению расследования министерством юстиции США в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Он должен также установить, были ли какие-либо связи у людей из кампании Трампа с Россией. Пападопулос признал себя виновным в том, что он лгал ФБР, и сейчас сотрудничает с властями.

Тай Кобб, адвокат Белого дома, отказался комментировать статью The Times, заявив лишь, что администрация США сотрудничает с расследованием Мюллера.