Правозащитник Юрий Дмитриев переведён в институт Сербского

Историк и председатель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, переведён в Институт имени Сербского. Об этом сообщается в фейсбуке в группе "Дело Дмитриева".

В учреждении историк будет проходить амбулаторную психиатрическую экспертизу, назначенную судом. В сообщении группы отметили, что эта процедура может занять 30 дней.

Ранее стало известно, что Дмитриева поместили в психиатрическое отделение московского следственного изолятора "Бутырка".

Городской петрозаводский суд 28 января решил отпустить Дмитриева под подписку о невыезде. Днем ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении Юрия Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование.

Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.

Повторная экспертиза фотографий приемной дочери историка Юрия Дмитриева установила, что снимки сделаны для контроля физического развития ребенка и не несут в себе цели изготовления порнографии. Первое исследование, проведенное "Центром социокультурных экспертиз", посчитало девять фотографий из 120 порнографическими.

2 марта Дмитриеву было предъявлено обвинение в развратных действиях, незаконном приобретении и хранении, или ношении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов.

Друзья главы карельского "Мемориала" считают дело результатом провокации. Перед тем, как на Дмитриева было заведено дело, он был вызван на беседу к участковому. Пока Юрия Дмитриева не было дома, кто-то, возможно, получил доступ к его компьютеру, где хранились фотографии.