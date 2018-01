Трамп поздравил с Новым годом друзей, врагов и "фейковые СМИ"

Президент США Дональд Трамп в твиттере поздравил с новым годом своих друзей и сторонников, а также врагов и "лживые средства массовой информации".

"Мы делаем Америку снова великой и намного быстрее, чем кто-либо представляет себе возможным", – добавил Трамп.

Многие крупные американские СМИ – CNN, The New York Times, ABC, The Washington Post и другие – критикуют президента за его действия. В частности, во многих публикациях журналисты обращают внимание на возможную связь предвыборной команды Трампа с Москвой. Трамп в ответ неоднократно заявлял, что СМИ распространяют "фейковые новости".

Чаще всего Трамп отзывается негативно о телеканале CNN, который является одним из главных источников новостей о США. "Мир не получает от них правду", – написал Трамп в твиттере.

Конфликт президента США с демократическими СМИ продолжается с начала его президентской кампании в 2014 году. Тогда в публичный доступ попали данные со взломанных серверов руководства Демократической партии. В документах говорилось, что руководство партии якобы подыгрывало Хиллари Клинтон в борьбе с демократом Берни Сандерсом в ходе праймериз. После победы Трампа критика со стороны СМИ разгорелась с новой силой. Многие медиа сосредоточились на версии о том, что победа Трампа стала результатом возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США.

Трамп неоднократно заявлял, что он и его предвыборный штаб не имели никакого сговора с Кремлем. В свою очередь Москва категорически отвергает свою причастность к выборам в иностранных государствах.