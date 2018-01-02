Сторонник Вячеслава Мальцева уехал из России

Сторонник лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева Руслан Галиуллин покинул Россию из-за угроз уголовного преследования. Башкирский активист рассказал ОВД-Инфо, что находится в одной из европейских стран.

Галиуллин был задержан сотрудниками ФСБ 4 ноября по подозрению в экстремизме. Позже его отпустили под подписку о невыезде. В качестве доказательства противоправной деятельности Галиуллина следователи указали на имеющуюся у него подписку на телеграм Мальцева.

26 октября движение "Артподготовка" признали экстремистским. Сам Мальцев ещё летом бежал за границу. При этом он продолжал заявлять, что 5 ноября в России якобы произойдет революция. В связи с этими заявлениями были задержаны десятки предполагаемых сторонников Мальцева. Некоторые из них арестованы по обвинениям в терроризме.