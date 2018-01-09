ПЦ (МП) – не ПЦ (КП)

Доброе утро!

Вчера в Нью-Йорке дымила башня Трампа: возгорание произошло в системе отопления и вентиляции, пострадали по меньшей мере два человека.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что юристы Дональда Трампа рассматривают форматы, в которых может произойти допрос президента США спецпрокурором Мюллером. Пока все дымно, но ветераны американских спецслужб сомневаются, что Мюллер откажет себе в возможности лично допросить Трампа в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы. Официально Белый дом заявил, что Дональд Трамп обязательно будет баллотироваться в 2020 году на второй срок.

Российский премьер Медведев как раз занимался противопожарным регламентом: запретил выбрасывать окурки и спички из окон поездов и машин (горячие шлак, уголь и золу тоже). Что же до российских президентских выборов, то все идет по плану: избирательный фонд самовыдвиженца Путина В.В. уже достиг максимально разрешенного размера в 400 млн рублей, из которых всего 30 тыс. внес частный жертвователь. На остальное скинулись “Единая Россия” и 23 организации, которые ранее поддерживали “Единую Россию”.

Новости парламентаризма. В верхней палате российского парламента не исключили, что Россия может выйти из ВТО в связи с иском Евросоюза по поводу свиного эмбарго (введенного еще до запрета поставлять из ЕС многие другие продукты). В парламенте Кыргызстана обсуждают, не обязать ли президента страны носить национальный колпак за границей. Ради популяризации “культурного фонда кыргызского народа”.

Минобороны России подтвердило (в фейсбуке и сразу по-английски), что российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии подверглись атаке дронов, причем дроны эти были очень высокотехнологичные и попасть в руки террористов, по мнению российского ведомства, могли “только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением”. Пентагон в ответ сказал, что дроны легко доступны на открытом рынке. Британский военный эксперт тоже сомневается, что кто-то передает участникам сирийского конфликта высокотехнологичные дроны. Под эти разговоры правительственная сирийская армия продолжает наступление в провинции Идлиб, до недавнего времени контролировавшейся противниками режима Асада.

Сегодня должны состояться прямые переговоры между представителями Северной и Южной Корей. Формально будет обсуждаться участие КНДР в Зимней олимпиаде в Южной Корее. Зачем это понадобилось Ким Чен Ыну, разбирается тут. Папа римский призвал к диалогу.

В Украине задержан подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Имя его объявят сегодня, сегодня же пройдут похороны. Неравнодушные граждане, впрочем, сейчас полностью поглощены протестом против украинской православной церкви Московского патриархата (ПЦ (МП) , не путать с ПЦ (КП) – патриархата Киевского). К церквям ПЦ (МП) люди массово несут детские игрушки – здесь история о том, как ребенка, которого убил выкинувшийся из окна самоубийца, отказался отпевать священник ПЦ (МП), потому что мальчик был крещен в ПЦ (КП). А здесь комментарий историка церкви Андрея Десницкого. И на этом о ПЦ довольно.

Хотя как сказать. Вот речь Опры Уинфри на церемонии вручения “Золотого глобуса”: про то, как отважные женщины наконец приструнили до того безнаказанно нападавших на них мужчин. “Новый день наступает в Голливуде!” – провозгласила Опра Уинфри. Может, там когда-нибудь снова начнут снимать новое кино.

В трех ссылках сегодня тоже только о том, что кино кончилось:

“в Павловском парке снова лежит зима, / и опускается занавес синема”. Олег Юрьев изящно рассуждает о Евгении Рейне и его стихотворении “В Павловском парке”.

“В Ташкенте против путча выступили многие силы. Все мусульманские организации осудили его, а в постановлении Шурои Исломия говорилось, что “мусульмане никогда не признают, что в демократической России власть может быть захвачена одной партией”. Адиб Халид рассказывает, чем была революция 1917 года в Туркестане.

Что общего между Андреем Монастырским, Эвой Партум, Иржи Ковандой и Эндре Тотом, можно узнать из этого текста о неофициальном искусстве стран бывшего соцлагеря.

Искренне ваши,

Семь-сорок

P.S. Праздники кончились. Пора задуматься над тем, чтобы подписаться на 7:40 и порекомендовать рассылку друзьям.