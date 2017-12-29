Люди года: версия Рунета

Весь год мы старались давать вам наиболее полную, насколько это возможно, картину сетевых споров о происходящем в России и мире.

В конце года мы представляем список людей, которые чаще других давали поводы для таких споров.

1. Алексей Навальный

2017 год заканчивается для Навального не на самой оптимистичной ноте: ЦИК не зарегистрировал инициативные группы по его выдвижению на пост президента.

Но кампанию он вёл давно, и она, бесспорно, была яркой.

Ещё в январе писали о возможном запрете финансирования его деятельности, потом о новом кировском процессе. Навального обливали зелёнкой и сравнивали с Гитлером

Сам он заявлял о возможной поддержке коммуниста Клычкова на выборах мэра Москвы, доводил до слёз журналистку Екатерину Винокурова, ругался с политологами и дал неудачное, по общему мнению, интервью Ксении Собчак. Досталось Навальному и за решение выступить на дебатах с Игорем Стрелковым, и за бледное выступление.

Многой копий сломали вокруг его экономической программы (например, вот и вот), но, увы, ближе к Новому Году спорить о ней уже не приходится - теперь речь о том, поддержать ли его идею "электоральной забастовки".

2. Владимир Путин

Навальный был так активен, что даже смог потеснить лидера нашего прошлогоднего списка - действующего и, кажется, не собирающегося уходить на покой президента России.

Внимание к словам и делам Путина, впрочем, тоже неудивительно.

Путин слушал холуйские стишки в исполнении юнармейцев, обещал Евгению Миронову разобраться с делом Кирилла Серебренникова (а вот Александру Архангельскому уже не обещал), встречался с Макроном, рассказал Оливеру Стоуну, что у него не бывает критических дней, сочинял небылицы про Франца Шуберта и даже толковал Тору.

Кроме того, президент подарил россиянам новый мем, туманно назвав проституток "девушками с пониженной социальной ответственностью".

Словом, может показаться, что у Путина исключительно весёлая жизнь, но были в ней и вполне серьёзные моменты. Так, он поручил перевести экономику на "военные рельсы", снова вывел войска из Сирии, а ближе к концу года определился со своей готовностью выдвинуться на очередные выборы, чем тоже обрадовал далеко не всех.

3. Дональд Трамп

В начале 2017 года ещё очевидна была инерция того ажиотажа, который вызвала победа Трампа на выборах - не зря в январе всё ещё спорили о том, как именно Россия этой победе поспособствовала, а потом дружно смотрели инаугурацию. 30 января Трамп впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным, а летом побеседовал с ним в кулуарах международного саммита.

Зато ещё в феврале он разочаровал своих русских поклонников, потребовав возврата Крыма и деэскалации насилия на востоке Украины. Весной демонстративно обстрелял сирийскую авиабазу, а летом нанёс очень важный и символичный визит в Польшу.

Не обходилось и без чисто американских тем - например, дискуссии о правах женщин и миграционной политики нового президента.

4. Алексей Учитель и Наталья Поклонская

Первый творческий тандем в нашем списке. Почти весь год Учитель заканчивал работу над "Матильдой", а Поклонская, незадолго до этого пересевшая из прокурорского кресла в депутатское, пыталась ему помешать.

Например, она написала запрос, в котором требовала защитить "частную жизнь" Николая Второго, отправила полицию искать у Учителя налоговые преступления

Она же раструбила повсюду о том, что в Крыму начал мироточить бронзовый бюст государя. А вот с земными делами у неё оказалось сложнее - так, до сих пор неясно, был ли у Поклонской муж и куда он делся.

Уже летом к борьбе против "Матильды" подключился Рамзан Кадыров, потом дело дошло до поджогов машин и бутылок с зажигательной смесью.

Но кончилось всё пшиком: фильм вышел в прокат и никому не понравился!

5. Ксения Собчак

Ксения Анатольевна ворвалась в нашу пятёрку, устроив мощный спурт осенью.

Сначала поползли первые слухи о том, что администрация президента ищет яркую молодую женщину, которая бы выступила спарринг-партнёром на выборах. Потом эти слухи становились всё отчётливее и, наконец, подтвердились официально.

Войдя в гонку Собчак сразу же стала восприниматься как конкурент Навального, набрала довольно любопытную команду с большим опытом работы ещё на Бориса Ельцина, публично спорила о статусе Крыма и "спустилась в ад" - устроила большое турне по федеральным телеканалам

Но уточним всё же, что писали о Собчак и до её президентских планов - например, когда она взяла уже упоминавшееся интервью у Навального или записала видеообращение к Петру Порошенко.

6. Владимир Мединский

На пятки Ксении Собчак в нашем списке наступает министр культуры РФ.

Пытаясь защитить от нападок свою диссертацию, Мединский напечатал в "Российской газете" статью, которую сразу же окрестили "манифестом исторической лжи". Экспертный совет ВАК, правда, с манифестом не согласился и рекомендовал лишить Мединского учёной степени. Ещё до рассмотрения дела в президиуме ВАК стало известно об очевидных нестыковках самой процедуры защиты - по всему выходило, что официальные оппоненты диссертацию даже не видели. Но всё это не помешало президиуму проголосовать за то, чтобы министр остался доктором наук.

Обвиняли Мединского и в попытке сорвать постановку балета "Нуреев", и в распространении стоп-листов перед Петербурским культурным форумом. После паузы в год с новыми выпадами против Мединского выступил Константин Райкин.

7. Кирилл Серебренников

И снова о культуре. Одним из самых громких уголовных дел этого года (конкурент только один, о нём ниже) было "дело Серебренникова", хотя, кроме самого режиссёра, необходимо вспомнить и о других фигурантах: Нине Масляевой, Алексее Малобродском, Софье Апфельбаум, Юрие Итине.

В мае у Серебренникова прошёл первый обыск, летом оказалось, что прокуратура считает выдумкой существование реально поставленного спектакля

В августе режиссёр был задержан и пока остаётся под домашним арестом. Зато в декабре в Большом всё-таки вышел балет "Нуреев", и эта премьера позволила Путину с апломбом заявить, что ни о каком преследовании Серебренникова речь не идёт.

8. Рамзан Кадыров

Лидер Чечни наконец-то вызвал тёплые слова в свой адрес от вполне либеральной публики, обрушив публичные проклятия на Сталина.

Но на этом тёплые слова и закончились: в Чечне пытали и убивали геев, соратники Кадыров угрожали "Новой газете", а сам он пообещал "поставить весь мир раком".

Правда, позже Рамзан Кадыров открыто заступился за мусульман-рохинджа, притесняемых в Мьянме, но правозащитная риторика ему не очень удалась и вызвала, в основном, волну критики и страха.

9. Алексей Улюкаев и Игорь Сечин

Общественное мнение переубедить уже не удастся - большинство твёрдо уверено, что бывшего министра упёк за решётки именно глава "Роснефти".

Улюкаев пытался обвинять Сечина в инсценировке взятки, да и улики показывали, что на той встрече Сечин пытался всучить министру сумку с колбасой, а не с деньгами.

Правда, сам Сечин в суд прийти отказался, но это не понадобилось - суд упрятал Улюкаева в тюрьму на восемь лет.

10. Юлия Самойлова



Замыкающая список героиня появилась в нём впервые и, вероятнее всего, уже не появится вновь.

Зимой стало известно, что на финал Евровидения в Киев Россия хочет отправить Юлию Самойлову - молодую певицу, с детства передвигающуюся в коляске.

Судя по всему, всё было заведомо рассчитано на скандал - Самойлова выступала в Крыму, и СБУ попросту запретила ей въезд в страну, и Россия вообще отказалась транслировать Евровидение.

Примечательно, что и онлайн-трансляции собрали много зрителей - в мае социальные сети увлечённо обсуждали победу португальского певца Сальвадора Собрала.