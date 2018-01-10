Суд в Петербурге ликвидирует профсоюз "Рабочая ассоциация"

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Суд в Санкт-Петербурге постановил межрегиональный профессиональный союз "Рабочая ассоциация" по иску прокуратуры, которая обвинила организацию в получении иностранного финансирования и политической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
По данным телеканала "Санкт-Петербург", прокуратура проверяла ассоциацию в мае минувшего года, после чего заявила о выявленных признаках так называемого "иностранного агента".
Поддержку, которую члены профсоюза оказывали участникам протеста дальнобойщиков против системы "Платон", в прокуратуре расценили как политическую деятельность.
В "Рабочей ассоциации" журналистам заявили, что профсоюз продолжает работу.
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