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Новости

Суд в Петербурге ликвидирует профсоюз "Рабочая ассоциация"

Забастовка дальнобойщиков

Суд в Санкт-Петербурге постановил межрегиональный профессиональный союз "Рабочая ассоциация" по иску прокуратуры, которая обвинила организацию в получении иностранного финансирования и политической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", прокуратура проверяла ассоциацию в мае минувшего года, после чего заявила о выявленных признаках так называемого "иностранного агента".

Поддержку, которую члены профсоюза оказывали участникам протеста дальнобойщиков против системы "Платон", в прокуратуре расценили как политическую деятельность.

В "Рабочей ассоциации" журналистам заявили, что профсоюз продолжает работу.

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