Русская тактика

Конец минувшего – начало нынешнего года ознаменовались очередным снижением показателей экономического роста. Как отметил политик и экономист Владимир Милов, даже согласно официальным данным Росстата в ноябре 2017-го темпы роста экономики замедлились почти до нуля. По его словам, Россия скатывается на периферию мировой экономики, в то время как власти игнорируют основную проблему – отсутствие денег у населения, что приводит к снижению покупательной способности и падению потребительского спроса. Этого же мнения придерживается и профессор, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер: "Состояние описывается несколькими достаточно короткими словами – это деградация российской экономики… деградация всех институтов, всех механизмов, на которых экономика построена. Плюс... уже четвертый год снижение реальных доходов населения".

Еще одним "достижением" путинской экономики в 2017 году стала ликвидация Резервного фонда России. Все дополнительные доходы российского бюджета отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния, однако экономисты отмечают, что при запланированном в 2018 году дефиците бюджета таких доходов ждать не стоит.

Приближается дата обнародования доклада финансовой разведки Конгрессу США об активах "влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму в Кремле" – тот самый "блудный триллион" криминальных денег, которые российская элита жаждет вернуть. Некоторые российские олигархи, не дожидаясь, чем кончится "битва за триллион", постепенно отдаляются от наиболее "токсичных" сфер российской экономики. Даже "Альфа-банк", который многие считают важным проводником российского влияния за рубежом, объявил о прекращении обслуживания российских предприятий военно-промышленного комплекса из-за угрозы санкций со стороны США. Конечно, это не значит, что руководство "Альфы" перестало быть верным Кремлю. Однако очевидно, что оно надеется "пережить" Путина и удержаться на плаву даже в случае краха нынешнего режима. К слову, такие настроения возникали еще до крымской авантюры Кремля. Один из соратников Алексея Навального, Владимир Ашурков, рассказывая о своем решении примкнуть к оппозиционеру, не скрывает, что Михаил Фридман, совладелец его прежнего места работы – Альфа-Банка, в личном разговоре одобрил его решение.

В нынешней ситуации у Владимира Путина и его окружения остается не так уж много возможностей для маневра. Попробую охарактеризовать основные положения стратегии Кремля как внутри страны, так и за ее пределами.

Тактика внутри страны

1. Создание имиджа победителя. Как справедливо отметила политолог Лилия Шевцова, именно этот имидж является краеугольным камнем российского "самодержавия". Однако, в отличие от 2014 года, речь уже не идет о военных победах. Скорее, Путин пытается вернуть себе образ "созидателя", делая акцент на своих "победах" на "мирных" фронтах:

в первую очередь в экономике, которая, по утверждениям самого Путина и его верных пропагандистов, "переживает небывалый рост" вопреки западным санкциям;

в политике, в первую очередь на выборах. Именно поэтому Кремль создает беспрецедентную иллюзию "демократии", которая на практике призвана лишь продемонстрировать "разгромную победу национального лидера" не просто над альтернативными кандидатами, но над определенными типажами, воплощающими "иной" курс развития страны. Одним из таких типажей является "олигарх-коммунист" Павел Грудинин. Верные Путину журналисты и блогеры активно распространяют информацию о том, что Грудинин – это миллиардер и олигарх, разворовавший "народное достояние", да к тому же его поддерживают "либералы и США". Подобный прием с выдвижением и последующим "развенчанием" Грудинина является неплохой тактикой для общественной дискредитации левых идей, поскольку, несмотря на манипуляции образом советского прошлого, Путин и его окружение не способны сегодня создать в России реальное социальное государство. Вторым "объектом для битья" стало, разумеется, "олицетворение зла и нацпредательства" – Ксения Собчак. Не случайно именно ей Путин позволил говорить вещи, за которые обычные люди получают уголовные сроки. Собчак непопулярна среди рядовых россиян, многие либералы ей тоже не доверяют, потому именно она является идеальным человеком для дискредитации даже самых правильных вещей;

попытка обернуть историю с "блудным триллионом" в свою пользу. Как отметил публицист Андрей Пионтковский, "пропагандисты Кремля, не в силах отрицать феномен ограбления тысячелетия, неуклюже пытаются вывести за скобки этого преступления вождя "Русского мира". Точно так же в своих интересах Кремль пытается использовать любые антикоррупционные разоблачения, подчеркивая, что Россию грабят "недобитые" коррупционеры "ельцинского призыва", тогда как глава государства всеми силами пытается бороться с коррупцией. Следовательно, Кремлю приходится принимать специальные меры, призванные скрыть от населения данные о том, кто именно грабил и продолжает грабить страну. Для этой цели, с одной стороны, продолжает активно укрепляться миф о том, что страну разграблял вовсе не неформальный союз выходцев из КГБ и мафии, а молодые демократы 90-х. С другой стороны, законодательно вводятся новые правила, позволяющие засекречивать данные о собственности и коммерческих операциях ключевых юридических и физических лиц.

2. Продолжение антиамериканской риторики, что, в принципе, довольно логично, поскольку "победителю" необходим внешний враг. Эта тактика осуществляется наряду с постоянными уничижительными и зачастую фейковыми сообщениями про Украину, США и другие страны, на фоне которых Путин и Россия выглядят более достойно, чем их противники.

3. Кремль не брезгует усилением репрессий – как в отношении оппозиционеров, включая несовершеннолетних школьников, так и в отношении целых народов, к примеру, крымских татар.

Тактика на международной арене

Действия Кремля не способны решить ни одной из ключевых проблем России

Внешнеполитические действия Кремля нацелены в первую очередь на то, чтобы добиться отмены санкций и возвращения к условиям изначальной "сделки" с Западом. Тогда Путин использовал ресурсы и демократические институты западных стран для укрепления своей власти и интеграции российских коррумпированных олигархов в мировую элиту. Можно выделить такие методы достижения этой цели:

1. "Принуждение Европы к миру", в том числе через создание многочисленных фейковых новостей на тему того, что "Евросоюз стремится улучшить отношения с Россией любой ценой". Кремль изо всех сил старается внушить европейским лидерам, что "санкции не сработали", потому необходимо начать подготовку к возобновлению сотрудничества.

2. Продолжение поддержки лояльных Москве сил на Западе, включая Дональда Трампа. По контрасту с антиамериканской истерией, создаваемой "для внутреннего потребления", где для простоты картины действия США часто приравниваются к ее президенту, российские медиа, имеющие статус "деловых" или "официальных" изданий, до сих пор поддерживают Трампа в его борьбе с политическими противниками и СМИ. В частности, деловая газета "Взгляд" регулярно цитирует пассажи Трампа в отношении CNN как источника "фейковых новостей", переводит его твиттер-сообщения о "лживых СМИ, выходящих из-под контроля", а также готовит собственную "аналитику" на предмет того, как "CNN идет к краху", оказавшись "в ловушке антитрампистской пропаганды и негативного кадрового отбора".

3. В этой же газете в начале января вышла статья под заголовком "Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году", перечисляющая конкретные условия сделки, навязываемой Москвой Вашингтону. Сюда входит и требование к США прекратить любую поддержку Украины, и отмена всех без исключения санкций, и прекращение обвинений во вмешательстве в американские выборы, которые российская сторона продолжает называть "бредовыми", и обязательства не препятствовать деятельности российских пропагандистов, и т. д. Проблема заключается в том, что эта сделка не должна разрушать создаваемый Путиным внутри страны имидж победителя, а потому Кремль предлагает Западу физически невыполнимые условия. При этом сами авторы статьи признают, что по многим перечисленным ими пунктам "компромисса не просматривается".

4. Именно поэтому одной из главных тактик Кремля является шантаж США северокорейской ядерной угрозой как инструмент по принуждению к описанной выше сделке. Мне довелось присутствовать на выступлениях посла России в США Анатолия Антонова в Северной Калифорнии – российский посланник пытался внушить аудитории, что Соединенные Штаты не смогут обойтись без помощи России при разрешении северокорейского кризиса.

Насколько успешной будет новая тактика Путина, зависит от нескольких факторов: поведения российского гражданского общества, глубины раскола в российских элитах и, в первую очередь, позиции Запада в отношении российской угрозы. Действия Кремля в любом случае имеют краткосрочный характер, они не способны решить ни одной из ключевых проблем России. Никакие игры и манипуляции не смогут заменить отсутствие реальной экономической программы, перспектив развития или уменьшить растущее недовольство населения. Однако эти игры все еще способны продлить жизнь российскому режиму как минимум на несколько лет.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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