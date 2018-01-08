"С урока забрали кагэбэшники"

Волонтера штаба Навального Даниила Сметанского забрали в центр "Э" прямо с урока английского языка. Семнадцатилетнего ученика петрозаводской школы №36 допрашивали три часа и заставили признаться в совершении преступления по статье 20.3 административного кодекса "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". На странице Даниила в социальной сети "ВКонтакте" нашли репост фотографии, на которой Путин изображен рядом с Гитлером. На Гитлере – форма со свастикой на рукаве. В интервью Радио Свобода Даниил Сметанский и его адвокат Максим Куклинов рассказали подробности этого дела.

– Во время занятий в класс зашел педагог из нашей школы и попросил меня пройти вместе с ним. В коридоре меня уже ждали сотрудники уголовного розыска. Без особых объяснений они потребовали, чтобы я последовал за ними в машину. Вместе со мной поехал наш школьный психолог.

– Что вы думали о происходящем, пока ехали в полицейской машине?

В школу приходят сотрудники силовых структур, снимают ученика с урока и увозят куда-то, не говоря ни слова

– Я догадался, что задержание как-то связано с моей политической деятельностью. И опасался, что меня посадят за экстремизм. А еще я думал, что настал 37-й год. В школу приходят сотрудники силовых структур, снимают ученика с урока и увозят куда-то, не говоря ни слова. Я думаю, если наш великий президент снова будет на троне, то людей начнут сажать даже за неосторожный взгляд не в ту сторону. Меня отвезли в отделение полиции по адресу: улица Советская, дом 22а. Там находится и местный центр "Э". Отвели в кабинет, где сидели два человека. Затем заявили, что мне предъявляют обвинения по статье 20.3.

– На каком основании?

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Эшники обвиняли меня в том, что я разместил на своей странице во “ВКонтакте” результат теста “Насколько ты патриот Украины”

– Сказали, что я в 2013 году опубликовал на своей странице в социальной сети пост с фотографией Путина и Гитлера. Рисунок сопровождал шуточный текст. Когда я его запостил, мне было тринадцать лет. Даже не помню, почему я его опубликовал, и я ли вообще это сделал. Еще эшники обвиняли меня в том, что я разместил на своей странице во "ВКонтакте" результат теста "Насколько ты патриот Украины?". В описании результата теста были слова "Слава Украине!". Эшники сказали, что факт появления такого теста в моем аккаунте характеризует меня не с лучшей стороны. И спросили, зачем я его разместил. Я ответил, что мне нравится Украина, очень хорошая страна. Эшники тогда спросили меня, знаю ли я, что означает лозунг "Слава Украине!". Я задал им этот же вопрос, но силовики ничего отвечать не стали. Удивительно, что сотрудникам центра "Э", которые должны ловить террористов, было не лень изучить десять тысяч моих постов во "ВКонтакте", а затем тратить время на подобные разговоры.

– Что вы отвечали на эти обвинения?

– Я хотел воспользоваться 51-й статьей Конституции РФ. Но эшники пригрозили, что они подождут моего совершеннолетия, а затем меня будут судить как взрослого. А еще майор обещал, что если я буду молчать, он заберет мой новый мобильный телефон с паролями от всех соцсетей и личными данными. Я под таким давлением решил написать объяснительную и сознаться.

– Эшники угрожали вам проблемами в будущем?

Эшники сказали, что листовки и значки им нужны в коллекцию

– Они вели себя относительно вежливо, пытались втереться ко мне в доверие. Рассказывали гадости о волонтерах нашего штаба и его координаторе Артеме Корнышове. Говорили, что он давно сдал всех своих соратников. Эшники расспрашивали меня о матери Артема. Интересовались, сидит ли она в штабе на зарплате. Мама Артема Корнышова приходила к нам лишь один раз, чтобы прочитать лекцию о Конституции РФ. Еще они просили принести им агитационные материалы штаба. Эшники объяснили, что листовки и значки им нужны в коллекцию. Всё это заставило сделать выводы, что обвинение по статье 20.3 было лишь предлогом. На самом деле они хотят добраться до штаба. Эшники в начале допроса мне сказали, мол, только не подумай, что твое задержание связано со штабом Навального. Насмешили – конечно, связано.

– Как во время допроса вела себя школьный психолог?

– Она молча наблюдала. Лишь посоветовала мне написать объяснительную и признаться. После того как мы вышли из отделения полиции, психолог сказала, что я молодец, раз не повелся на угрозы и не сказал лишнего.

​– Директор, школьные учителя до или после допроса выразили хоть как-то отношение к происходящему?

– У меня никогда не было в школе проблем из-за Навального. Несмотря на то что я все время хожу на занятия с его значком. После допроса учитель, который вывел меня из класса, сказал, что администрация школы долго за меня боролась. Он просил меня поверить, что учителя не сразу сдали меня эшникам. А директор сказал, когда мне вручали повестку на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, что я совершил серьезное правонарушение. Кстати, эшники мне позвонили и предложили подвезти в суд. Но я отказался от этого странного предложения.

– Что происходило на комиссии по делам несовершеннолетних?

Члены комиссии постоянно повторяли, что очень хотят меня наказать. Но у них ничего не получилось

– Я пришел с адвокатом и с бабушкой. Мое дело разбирали злые женщины из МВД. Они говорили: ”Даниил, ты совершил ужасное правонарушение”. Я себя чувствовал предателем родины и последним негодяем. Я их спрашивал, а разве советские фильмы о Великой Отечественной войне нельзя показывать? Мне отвечали, нельзя, потому что свастика может привести в смятение умы. Я объяснил, что картинка с Путиным и Гитлером – это юмор такой. А мне сказали, что юмористическая картинка может оскорбить чувства многих людей. На комиссии подняли снова вопрос об Украине. Они спрашивали, что меня связывает с этой страной. Я в ответ поинтересовался, почему я не могу любить Украину? Члены комиссии постоянно повторяли, что очень хотят меня наказать. Но у них ничего не получилось: адвокат Максим Куклинов нашел в моем деле процессуальные нарушения, и дело закрыли. На комиссии присутствовал майор Гончаров, который проводил допрос в центре "Э". Он очень злился, спрашивал возмущенно, а это нормально, что президент РФ изображен с Гитлером? Майор никак не мог поверить, что меня оправдали. Он хотел изъять мой мобильный телефон, но комиссия не разрешила.

– Бабушка как повела себя в этой ситуации?

– Она обычно не вмешивается в мою жизнь. Бабушка считает, что я сам могу разобраться, что такое плохо и хорошо. Она и комиссии сказала, что не следит, что я делаю в интернете, потому что уважает мою свободу. Бабушка во время суда отлично держалась. Она уже пришла в себя от шока, который испытала, когда ее вызвали в школу и рассказали, что меня собираются судить из-за репоста картинки пятилетней давности. Тогда бабушка долго не могла успокоиться и повторяла: "Даниила из школы забрали кагэбэшники. Неужели снова репрессии?"

– Вы останетесь в штабе Навального?

Предстоящие выборы – ерунда и фальшь

– Меня эта история не напугала. Конечно, я продолжу быть самым активным волонтером Навального в Петрозаводске. Алексею Навальному не разрешили принять участие в выборах президента, так что предстоящие выборы – ерунда и фальшь. Ситуация в стране становится все хуже и хуже. Последние остатки свободы слова отбирают. Добрались уже до интернета. В нормальной стране такого не может быть. И я буду делать всё возможное, чтобы переломить ход вещей.

Комментарий Радио Свобода дал адвокат Максим Куклинов:

– Нам удалось выиграть это дело, потому что следствие совершило процессуальные ошибки. Сотрудники полиции, составляя протокол по статье 20.3, не вписали в документ имя законного представителя несовершеннолетнего Даниила Сметанского. Бабушка Даниила не была надлежащим образом уведомлена.

– Вы смогли выиграть несмотря на то, что Даниил признал вину?

– Сотрудники полиции вывезли подростка из школы, морально давили на него, чтобы вынудить сознаться. Кроме того, Даниил не знал, к чему может привести признание вины. Людей, которых осудили по статье 20.3, могут включить в перечень экстремистов.

– Насколько обосновано с юридической точки зрения обвинение, предъявленное Даниилу?

– Картинки, которые разместил Даниил, не пропагандируют фашизм, а выставляют эту идеологию в ироничном свете. Если следовать логике статьи 20.3, то любой фильм о Второй мировой войне должен быть запрещен.

– Что вы будете делать, если обвинение обжалует решение комиссии?

– Есть и другие основания, чтобы выиграть это дело. Сейчас я их раскрывать не стану.

– Насколько правомерны действия сотрудников полиции, которые увезли Даниила из школы, и учителей, которые позволили это сделать?

– Учителя, которые разрешили полицейским задержать Даниила, юридически неграмотны. В отделение полиции можно доставить человека, которому не исполнилось восемнадцать лет, только если его личность не установлена. Значит, у администрации школы были все правовые основания защитить Даниила.

Координатор штаба Навального Артем Корнышев рассказал, что суд над Даниилом – только одно из проявлений прессинга, которому подвергаются сторонники Навального в Петрозаводске:



– На штаб Навального очень сильно давят. Сначала запугали бывшего координатора штаба, так сильно, что она уехала из страны. Мы очень долго не могли найти помещение для штаба. Собственникам офисов звонили из силовых структур и угрожали проблемами. Арендаторы пытались противостоять давлению, но в конце концов не выдерживали и просили нас срочно съехать. Мою маму, школьного учителя истории, которая один раз на безвозмездной основе прочитала в штабе лекцию "Основа конституционного строя", попытались обвинить в том, что она работает на штаб. За моим помощником и мной по городу постоянно ходят какие-то люди, следят за каждым нашим действием онлайн и офлайн. В отношении моего помощника Алексея Трунова ведется доследственная проверка по статье "Оскорбление сотрудника власти". Алексей в мае прошлого года оставил в местном паблике комментарий к обсуждению жестокого задержания сотрудниками полиции мальчика, читавшего стихи около станции метро в Москве. В день открытия нашего штаба Трунова задержали для допроса сотрудники центра "Э" и показали заявление, которое написала оскорбленная сотрудница московской полиции. Уголовное дело пока не завели, но обещают. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, единоросс Сергей Боярский попросил Генпрокуратуру проверить на признаки призывов к сепаратизму публичные заявления Алексея Трунова. Оказалось, сайт прокремлевского движения "Антимайдан" нашел, что якобы Трунов состоит в группе "Свободная Ингрия". Эта группа выступает за отделение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отдельное государство.

Евгения обвинили в том, что он нанес полицейскому три удара в лицо. Но я видел своими глазами, что этого не было

Городской суд Петрозаводска приговорил Евгения Владенкова к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за применение насилия к полицейскому на антикоррупционном митинге 26 марта. Евгения обвинили в том, что он нанес полицейскому три удара в лицо. Но я видел своими глазами, что этого не было. Владенков получил срок, потому что попытался защитить меня. После того как я выступил на митинге, ко мне подбежали два полицейских, заломали мне руки и повели в автозак. В этот момент Евгений пришел мне на помощь, дернул полицейского за рукав и попытался меня вырвать. В результате Евгения тоже задержали и осудили. Есть видеоролик, на котором видно, что Евгений не бил полицейского. А наших несовершеннолетних волонтеров постоянно вызывают к участковым под разными предлогами.