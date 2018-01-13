Сеул подтвердил желание КНДР направить артистов на Олимпиаду

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Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило в субботу, что Северная Корея предложила переговоры на рабочем уровне о возможности отправки группы своих деятелей искусства на зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Рейтер.
В заявлении министерства говорится, что Северная Корея направила уведомление, предлагающее провести переговоры на рабочем уровне в павильоне Тонгил на северокорейской стороне в деревне Панмунджом 15 января, чтобы обсудить вопрос о направлении своей артистической группы.
Министерство сообщило, что Север хотел предложить еще одну дату переговоров на рабочем уровне о своем участии в зимних Олимпийских играх.
Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 5 по 25 февраля.
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