Полиция Чечни требует ключи от офиса "Мемориала" в Грозном

Чеченская полиция требует ключи от хозяйки помещения, в котором находится офис местного представительства правозащитного центра "Мемориал". Об этом порталу "Медиазона" сообщил член правления правозащитной организации Олег Орлов.

Хозяйка помещения сказала, что ключ от офиса находится у его владельцев. По словам Орлова, полицейские узнавали, на каком основании женщина сдает помещение, и говорили, что "она не права".

​8 января в Грозном был задержан глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев. Шалинский городской суд Чечни арестовал его на два месяца. Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник отрицает вину.

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. "Мемориал" считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.