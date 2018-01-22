Суд в Москве ликвидировал фонд кампании Алексея Навального

Мещанский суд Москвы удовлетворил требование Министерства юстиции России и ликвидировал фонд "Пятое время года", который обеспечивает работу штабов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Представитель ведомства утверждал, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе, в частности, финансирование аренды помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.

Кроме того, по мнению представителя Минюста, фонд нарушил требования о защите персональных данных. В ведомстве также утверждали, что "Пятое время года" собирал средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты.

По мнению представителя фонда Навального в суде, Министерство юстиции не представило ни одного грубого нарушения, которое могло бы стать основанием для ликвидации организации. Сторонники Навального полагают, что иск – политическое решение, чтобы помешать работе штабов оппозиционного политика.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил, что суд "совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста".

Через фонд "Пятое время года" проходила большая часть платежей на кампанию по допуску Навального на выборы президента России. Именно через фонд проходила большая часть платежей, которые поступают в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований. Большая часть этих денег была потрачена на зарплаты сотрудников штабов.

Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой Навальный призвал своих сторонников.