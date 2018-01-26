Жителя Татарстана осудили на 17 лет колонии за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Суд в Казани приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Татарстана Амира Хакимуллина за участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена на территории России. Как сообщает "Интерфакс", осужденный свою вину не признает, но участие в организации не отрицает.

Хакимуллина признали виновным в том, что он участвовал в деятельности террористической организации. Изначально обвинение требовало 19 лет колонии строгого режима.

Хакимуллин был задержан в ходе спецоперации в марте 2016 года. По информации следователей, он в 2014 году создал казанскую ячейку "Хизб ут-Тахрир" и руководил ей до момента своего задержания. Хакимуллина также обвиняют в вовлечении граждан в деятельность подпольной ячейки.

В 2003 году Верховный суд России признал исламистскую партию "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией. Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что в России их несправедливо преследуют.

В последние годы в разных регионах России заведен ряд дел по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Правозащитники называют преследование членов организации политически мотивированным.​