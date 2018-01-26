Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в акции 28 января

Прокуратура города Москвы предупредила граждан о том, что шествие 28 января по Тверской улице не одобрено властями, а участие в нем будет наказываться по закону. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что организаторы шествия проигнорировали предложения альтернативных маршрутов для проведения акции.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предупредили, что полиция будет жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента.

На 28 января по призыву Алексея Навального в России запланирована так называемая "забастовка избирателей". Оппозиционер заявил о начале бойкота выборов после того, как 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России из-за приговора по делу "Кировлеса".

Накануне в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу "Навальный против России" за неоднократные задержания политика. Выступая в суде, оппозиционер вновь заявил, что считает свое преследование политически мотивированным. Он пожаловался на то, что его сторонников преследуют, отказываются согласовывать мирные акции и отправляют митинговать в лес.