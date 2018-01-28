Эрдоган: Турция очистит всю границу с Сирией от "террористов"

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что Турция очистит всю свою границу с Сирией от тех, кого он назвал "террористами". Об этом Эрдоган заявил 28 января, когда турецкая наступательная операция в область Африн на севере Сирии идет уже вторую неделю. Выступая на съезде своей правящей партии, Эрдоган заявил, что Турция будет следить за тем, чтобы сирийские беженцы, находившиеся на ее территории, могли вернуться домой, как только граница будет очищена от боевиков.

Как сообщают агентства, он заявил, что турецкие войска и союзные сирийские бойцы захватили важные стратегические высоты.

Курдская милиция и Сирийский Центр мониторинга прав человека сообщили о яростных боях за холм Бурсая, который отделяет курдский анклав Африн от контролируемого Турцией города Азаз. Турецкие военные заявили 28 января, что они и их союзники из сирийской оппозиции захватили высоту при поддержке ударов с воздуха боевыми вертолетами, вооруженными беспилотниками и гаубицами.

Турция ведет боевые действия в районе Африн, занятым в основном курдскими подразделениями, поддерживаемыми США. Турецкие власти считают курдские формирования - террористическими.