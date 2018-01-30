Без санкций

Доброе утро!

Новых американских санкций, план противодействия которым в России обсуждали “на всех уровнях”, похоже, пока не будет. Представитель Госдепартамента США сказала, что уже действующие санкции достаточно сдерживают Россию, а новые, если таковые появятся, будут накладываться на иностранные компании, ведущие крупные дела с уже находящимися в санкционном списке российскими предприятиями оборонной сферы. Вероятно, такое лицо было у российского президента, когда он об этом узнал.

Санкции в отношении России обсуждались в ходе секретного брифинга, который администрация США провела в Конгрессе. Что конкретно там говорилось, остается в секрете, зато рассекретить могут меморандум о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы, подготовленный главой комитета Палаты представителей по разведке Двином Нуньесом. За это проголосовали члены комитета, к вящему негодованию демократов. В нем якобы говорится, что ФБР нарушило закон, запрашивая ордер на прослушку бывшего советника Трампа по международным делам. То ли в связи, то ли вне всякой связи с этим замглавы ФБР Эндрю Маккейб, работавший еще с Джеймсом Коми, подал в отставку.

Сегодня Трамп обратится к обеим палатам Конгресса с традиционным посланием о состоянии государства. Как ожидается, он отметит экономические успехи страны и призовет демократов к сотрудничеству по иммиграционной реформе. В приглашениях на это событие уже нашли опечатки.

Но вернемся в Россию. Выяснились дополнительные итоги воскресной “забастовки избирателей”:

В Петербурге в воскресенье был зверски избит правозащитник Динар Идрисов – он сам считает, что били полицейские;

Суды в Москве арестовали сотрудников Навального: 10 суток получил ведущий эфира “Навальный.Live” Дмитрий Низовцев, по 15 – координаторы московского штаба Николай Ляскин и Сергей Бойко, 10 суток – юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Выборы. Путин отчитался о состоянии своего избирательного фонда и сдал в ЦИК подписи жаждущих его переизбрания граждан. В Пскове сгорела машина координатора предвыборного штаба Ксении Собчак.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский отдали свои паспорта со штампами о семейном положении полиции, получили новые, без штампов, и уехали из России в связи с угрозами.

Журналистам Reuters удалось подтвердить личность российского военного, который в 2015-2016 годах командовал подразделениями сепаратистов в Донбассе – это российский генерал Валерий Асапов. Осенью 2017 года он погиб в Сирии. Россия стала себя более открыто в обсуждении путей прекращения войны в Донбассе – об этом Спустя три дня после встречи с Сурковым в Дубае сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Теперь все надежды на миротворческую миссию ООН – предложения США по ее развертыванию выглядят, по словам Суркова, “выполнимыми”.

Что же до Сирии, где погиб генерал Асапов, то ее будущее будет обсуждаться сегодня в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога и уже обсуждалось на встрече Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Израиль делает все возможное, чтобы Иран не смог использовать территорию Сирии для создания военных баз. Нетаньяху с Путиным пришли на открытие выставки об успешном восстании в нацистском лагере Собибор в Московский еврейский музей. Там Нетаньяху сравнил современный Иран с нацистской Германией (потому что Иран “говорит о своем намерении уничтожить нас”). О намерении польских властей законодательно отстраниться от Холокоста, можно почитать здесь.

Путин, кстати, подарил Нетаньяху оригинал письма Оскара Шиндлера жене. Сколько, однако, всего интересного можно найти в архивах российских спецслужб.

Пока они закрыты, читайте три ссылки. Сегодня даже пять.

История. Здесь разговор с военным историком Борисом Соколовым к столетию создания Красной армии, а здесь интервью с историком российской школы Алексеем Любжиным о том, как эту самую школу надо было бы обустроить по уму.

Лингвистика. Александр Пиперски подробно и понятно объясняет, как ученые пытались расшифровать манускрипт Войнича и почему они в этом деле не преуспели.

Профессорская болтовня. Рассказ Умберто Эко о том, как он пытался восстановить в Милане водительские права, утраченные в Амстердаме, и рассуждения чикагского профессора Джеймса Элкинса о том, можно ли научить человека быть художником.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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